大溪木藝作品展 匠師姚逢時為過世妻特製梢南木骨灰罐傳愛

協盛木器第2代姚逢時用他最喜歡的肖楠木，為過世妻做骨灰罐。（大嵙崁文教基金會提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大嵙崁文教基金會目前在桃園市大溪公會堂舉辦「那些人、那些事－下街三十七番地」展覽，由大溪老街的協盛木器第3代姚慈盈及鄰里匠師策畫，集合在地70多個物件，含木器、照片等，其中有第2代姚逢時幫過世的妻子特製木頭骨灰罐，透過匠人技藝，內化對家人的愛意，帶大家感受大溪百年木藝風華與脈絡，展期至10月12日。

主視覺為協盛木器第1代姚士英為孫子打造的童趣木馬。（大嵙崁文教基金會提供）

協盛木器第3代姚世豪創作干樂椅，椅面為豆干狀，椅腳似陀螺造型，展現創新木藝。 （大嵙崁文教基金會提供）

基金會執行長陳倩慧表示，大溪和平老街日治時期稱「下街」，是木器行的集聚地，此次展覽以下街三十七番地（番地為當時街區門牌號碼）一帶為象徵座標，從創立於1940年的協盛木器行視角出發，展出橫跨3代匠師創作，包括第1代姚士英為孫子打造的童趣木馬，傳承3代，以此精神做主視覺，第2代姚逢時因應時代小家戶需求，率先鑽研微型佛桌及現代簡約款式神桌，第3代姚世豪融合大溪豆干與陀螺元素，創作干樂椅，椅面為豆干狀，椅腳似陀螺造型，展現創新木藝。

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姚世豪希望孩子坐得穩，設計小型微笑椅，椅面有弧度，像微笑一樣。 （大嵙崁文教基金會提供）

匠師邱家全為大溪社頭遶境出巡將軍全手工打造的神將頭盔，造型豐富多彩。（大嵙崁文教基金會提供）

策展人姚慈盈表示，展內1區為「匠人內化的愛」，傳統匠師可能不懂用言語表達情感，藉做手藝物品向家人傳達情感，2011年媽媽意外車禍過世，過世週年，爸爸姚逢時用他最喜歡的肖楠木，幫媽媽做成木頭骨灰罐，還有弟弟姚世豪希望孩子坐得穩，設計小型微笑椅，椅面有弧度，像微笑一樣，後來也幫客人客製化不同大小，透過展覽，讓大家知道大溪木器產業發展脈絡及故事。

協盛木器第2代姚逢時（左2）、大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧（左3）、策展人姚慈盈（右2）合影。（大嵙崁文教基金會提供）

展覽也邀集下街四十番地工房匠師劉清剋及邱家全的作品，邱家全及其兄弟是日治至戰後時期的大溪工藝達人，現場展出邱家全為大溪社頭遶境出巡將軍全手工打造的神將頭盔，造型豐富多彩。。

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