自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

大溪木藝作品展 匠師姚逢時為過世妻特製梢南木骨灰罐傳愛

2025/04/11 17:54

協盛木器第2代姚逢時用他最喜歡的肖楠木，為過世妻做骨灰罐。（大嵙崁文教基金會提供）協盛木器第2代姚逢時用他最喜歡的肖楠木，為過世妻做骨灰罐。（大嵙崁文教基金會提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大嵙崁文教基金會目前在桃園市大溪公會堂舉辦「那些人、那些事－下街三十七番地」展覽，由大溪老街的協盛木器第3代姚慈盈及鄰里匠師策畫，集合在地70多個物件，含木器、照片等，其中有第2代姚逢時幫過世的妻子特製木頭骨灰罐，透過匠人技藝，內化對家人的愛意，帶大家感受大溪百年木藝風華與脈絡，展期至10月12日。

主視覺為協盛木器第1代姚士英為孫子打造的童趣木馬。（大嵙崁文教基金會提供）主視覺為協盛木器第1代姚士英為孫子打造的童趣木馬。（大嵙崁文教基金會提供）

協盛木器第3代姚世豪創作干樂椅，椅面為豆干狀，椅腳似陀螺造型，展現創新木藝。 （大嵙崁文教基金會提供）協盛木器第3代姚世豪創作干樂椅，椅面為豆干狀，椅腳似陀螺造型，展現創新木藝。 （大嵙崁文教基金會提供）　

基金會執行長陳倩慧表示，大溪和平老街日治時期稱「下街」，是木器行的集聚地，此次展覽以下街三十七番地（番地為當時街區門牌號碼）一帶為象徵座標，從創立於1940年的協盛木器行視角出發，展出橫跨3代匠師創作，包括第1代姚士英為孫子打造的童趣木馬，傳承3代，以此精神做主視覺，第2代姚逢時因應時代小家戶需求，率先鑽研微型佛桌及現代簡約款式神桌，第3代姚世豪融合大溪豆干與陀螺元素，創作干樂椅，椅面為豆干狀，椅腳似陀螺造型，展現創新木藝。

姚世豪希望孩子坐得穩，設計小型微笑椅，椅面有弧度，像微笑一樣。 （大嵙崁文教基金會提供）姚世豪希望孩子坐得穩，設計小型微笑椅，椅面有弧度，像微笑一樣。 （大嵙崁文教基金會提供）

匠師邱家全為大溪社頭遶境出巡將軍全手工打造的神將頭盔，造型豐富多彩。（大嵙崁文教基金會提供）匠師邱家全為大溪社頭遶境出巡將軍全手工打造的神將頭盔，造型豐富多彩。（大嵙崁文教基金會提供）　

策展人姚慈盈表示，展內1區為「匠人內化的愛」，傳統匠師可能不懂用言語表達情感，藉做手藝物品向家人傳達情感，2011年媽媽意外車禍過世，過世週年，爸爸姚逢時用他最喜歡的肖楠木，幫媽媽做成木頭骨灰罐，還有弟弟姚世豪希望孩子坐得穩，設計小型微笑椅，椅面有弧度，像微笑一樣，後來也幫客人客製化不同大小，透過展覽，讓大家知道大溪木器產業發展脈絡及故事。

協盛木器第2代姚逢時（左2）、大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧（左3）、策展人姚慈盈（右2）合影。（大嵙崁文教基金會提供）協盛木器第2代姚逢時（左2）、大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧（左3）、策展人姚慈盈（右2）合影。（大嵙崁文教基金會提供）　

展覽也邀集下街四十番地工房匠師劉清剋及邱家全的作品，邱家全及其兄弟是日治至戰後時期的大溪工藝達人，現場展出邱家全為大溪社頭遶境出巡將軍全手工打造的神將頭盔，造型豐富多彩。。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應