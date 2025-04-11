2025衛武營國際音樂節開幕 10天8場演出加1座談

衛武營國際音樂節開幕，由作曲家陳銀淑（左8）擔任音樂節藝術總監，與出席演出者大合照。（衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕2025衛武營國際音樂節今天開幕，由作曲家陳銀淑連續第4年擔任音樂節藝術總監，以「寂靜的革命」為題，策劃8場演出外加1場座談，引領聽眾穿梭於古典與當代間，挑戰時間的感知，探詢音樂與聽眾情感的連結，展現寂靜革命的力量。

衛武營藝術總監簡文彬表示，今年邀請到國際知名作曲家奧古絲塔．里德．托瑪斯（Augusta Read Thomas）擔任駐節作曲家，也藉此次來台的機會親自指導6位作曲家。

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此外，由台灣音樂家組成的衛武營當代樂團，甫結束韓國統營國際音樂節邀約演出，不僅促進了國際間兩大當代音樂節間的深度交流，也讓台灣音樂在國際綻放。

陳銀淑表示，今年特別聚焦匈牙利傳奇鋼琴家戴佐・朗基（Dezsö Ranki）、新銳小提琴家梁仁模（Inmo YANG）以及假聲男高音康敏・賈斯汀・金（Kangmin Justin Kim）等3位傑出的音樂家，以無比耀眼的才華與創意點亮衛武營音樂廳。

開幕音樂會《愛情故事》由比利時新銳指揮馬泰恩・鄧迪弗（Martijn Dendievel）與小提琴雙金獎得主梁仁模（Inmo Yang）和國立台灣交響樂團同台演出，從柴可夫斯基的《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲開場。

接續4月12日至4月20日，合計8場演出外，19日另規劃有一場《局外人：哈利．帕奇的故事》紀錄片放映暨座談會，展現美國先鋒派作曲家哈利．帕奇（Harry Partch）的音樂哲思。詳細購票與節目資訊可至衛武營官網查詢。

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