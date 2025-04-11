自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

穿越信仰與建築的時光之旅 宗博館天主堂特展開展

2025/04/11 18:01

世界宗教博物館「宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂」特展，以「人們因此而有盼望」為主題。（宗博館提供）世界宗教博物館「宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂」特展，以「人們因此而有盼望」為主題。（宗博館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館4月11至8月31日，推出「宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂」特展，以「人們因此而有盼望」為主題，帶領觀眾走入台南後壁稻田間，承載百年祝福的天主堂，揭開信仰、建築與土地交織的美麗篇章。

特展展出聖髑、菁寮堂基督光榮君王十字架與教堂內擺設的長椅。（宗博館提供）特展展出聖髑、菁寮堂基督光榮君王十字架與教堂內擺設的長椅。（宗博館提供）

菁寮聖十字架天主堂興建於1955年，由德國籍神父楊森與當地居民攜手，打造四角錐尖塔造形的德國現代建築，展現宗教文化建築之美，因長年受自然災害侵蝕，其主體結構已顯老舊，修復工程已在今年2月啟動，教堂閉館整修之際，宗博館接洽聯繫策畫這次展覽，借展珍貴文物與史料，並獲得國立台灣博物館、臺博館文教基金會及長短樹鄉村研究所協辦，將這座教堂精神延續於展場中。

展覽分為3大主題展區，錯落於博物館兩個樓層，7樓朝聖步道上的「人們因此而有盼望」，回應展名主題，聚焦信仰如何成為人心力量，展出楊森神父手寫的傳教日記、建設與宣教影像及建築模型。

台南後壁菁寮聖十字架天主堂庭院。（宗博館提供）台南後壁菁寮聖十字架天主堂庭院。（宗博館提供）

世界宗教展示大廳輪展櫃的「稻田上的天主堂」，重現教堂的興建歷程及整修計畫，展出建築設計師波姆的手稿設計圖像、早期聖堂屋頂上的十字架、修復剖面圖及模擬圖，呈現教堂與土地的緊密連結。

6樓生命之旅廳消失密室「光榮聖十字架」，探索宗教象徵的力量，展出聖髑、菁寮堂基督光榮君王十字架與教堂內擺設的長椅，邀請觀眾靜心凝視信仰的軌跡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應