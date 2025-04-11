穿越信仰與建築的時光之旅 宗博館天主堂特展開展

世界宗教博物館「宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂」特展，以「人們因此而有盼望」為主題。（宗博館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館4月11至8月31日，推出「宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂」特展，以「人們因此而有盼望」為主題，帶領觀眾走入台南後壁稻田間，承載百年祝福的天主堂，揭開信仰、建築與土地交織的美麗篇章。

特展展出聖髑、菁寮堂基督光榮君王十字架與教堂內擺設的長椅。（宗博館提供）

菁寮聖十字架天主堂興建於1955年，由德國籍神父楊森與當地居民攜手，打造四角錐尖塔造形的德國現代建築，展現宗教文化建築之美，因長年受自然災害侵蝕，其主體結構已顯老舊，修復工程已在今年2月啟動，教堂閉館整修之際，宗博館接洽聯繫策畫這次展覽，借展珍貴文物與史料，並獲得國立台灣博物館、臺博館文教基金會及長短樹鄉村研究所協辦，將這座教堂精神延續於展場中。

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展覽分為3大主題展區，錯落於博物館兩個樓層，7樓朝聖步道上的「人們因此而有盼望」，回應展名主題，聚焦信仰如何成為人心力量，展出楊森神父手寫的傳教日記、建設與宣教影像及建築模型。

台南後壁菁寮聖十字架天主堂庭院。（宗博館提供）

世界宗教展示大廳輪展櫃的「稻田上的天主堂」，重現教堂的興建歷程及整修計畫，展出建築設計師波姆的手稿設計圖像、早期聖堂屋頂上的十字架、修復剖面圖及模擬圖，呈現教堂與土地的緊密連結。

6樓生命之旅廳消失密室「光榮聖十字架」，探索宗教象徵的力量，展出聖髑、菁寮堂基督光榮君王十字架與教堂內擺設的長椅，邀請觀眾靜心凝視信仰的軌跡。

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