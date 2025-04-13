竹縣「大山北月」等5處入選全國首屆百大文化基地

新竹縣橫山鄉「大山北月」把廢棄空間活化後結合在地旅行、地方創生、小農產銷等，提供以柑橘為中心的各式體驗。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕文化部最近揭曉首屆全國「百大文化基地」，新竹縣橫山鄉大山背的「大山北月」、北埔鄉「藍鵲書房」、「姜阿新洋樓」、關西鎮「臺紅茶業文化館」，以及竹東鎮「蕭如松藝術園區」名列其中，不僅獲得入選證明，還將有50萬元獎勵。縣長楊文科期待透過這些場域豐富迷人的在地特色故事串連當地的文化路徑，讓新竹縣能展現更創新、多樣的文化風貌。

縣府文化局長朱淑敏說，這次新竹縣提出45件參與全國110處文化基地的競爭，最後前述5案脫穎而出。

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她說，大山北月是把廢棄空間活化後結合在地旅行、地方創生、小農產銷等，設計以柑橘為中心的各式體驗，有：柑橘博物館巡禮、品種的牌卡賓果、山月慢食套餐、柑橘貝果DIY以及森林步道體驗，再結合大山背農民市集，給來客多方面認識柑橘，實現「越在地越國際」的企圖。

新竹縣「藍鵲書房」鄰近北埔老街，是結合閱讀跟休憩的多功能複合空間。（取自竹縣府官網）

藍鵲書房鄰近北埔老街，是結合閱讀跟休憩的多功能複合空間，串聯周邊的國定古蹟金廣福公館和天水堂，縣定古蹟姜阿新洋樓與慈天宮，以及也是歷史悠久的忠恕堂、鄧南光影像紀念館、龍瑛宗文學館，以書店為共創空間，帶領大家深入認識北埔。

新竹縣北埔鄉的姜阿新洋樓風華絕代，曾是知名台劇「茶金」的拍攝主場所在，每到假日就湧入不少遊客排隊等待參觀，也獲選為全國首屆百大文化基地之一。（記者黃美珠攝）

至於姜阿新洋樓這棟興建於1946年、堪稱風華絕代的洋式建築，因與天水堂、金廣福公館以及慈天宮連為一氣，形成北埔特殊的人文風景。

姜家在地方上對音樂推廣與教育十分熱衷，洋樓前院會不定期舉辦花園音樂會，藉由演奏耳熟能詳的樂曲，吸引更多民眾來到洋樓、造訪北埔。

在音樂教育方面，姜家支持推廣客家八音，跟北埔國中、北埔國小合作，開辦八音社團，讓姜阿新洋樓成為凝聚北埔文化與在地情感的一股力量。

新竹縣關西鎮的臺紅茶業文化館，見證台灣紅茶從萌芽到盛放、從地方產業走向國際舞台的非凡歷程。 （記者黃美珠攝）

臺紅茶業文化館則見證台灣紅茶從萌芽到盛放、從地方產業走向國際舞台的非凡歷程。

該館以茶葉文化打造結合在地美食的茶餐廳、辦理茶與藝術跨界展覽與工作坊、舉辦茶文化節慶活動、發展兒童與青少年茶教育計畫，甚至推動國際茶文化合作與交流，多元的發展，打造既國際、又在地的茶鄉情懷。

竹東蕭如松藝術園區多了個全國百大文化基地的身分，未來將著力辦理國際藝術展覽、開發日式文化手作課程、跨界合作與聯盟。（記者黃美珠攝）

至於蕭如松藝術園區改建自新竹縣重要藝術家蕭如松老師的故居，把週遭的日式舊宿舍一同規劃整建，以「蕭如松藝術節」為主軸，結合各類型的節慶、特殊日子或國定假日，設計豐富多元的文化活動，讓參與者深入了解藝術，體驗創作樂趣。

如今多了文化基地的角色，蕭如松藝術園區將著力辦理國際藝術展覽、開發日式文化手作課程、跨界合作與聯盟。

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