「我不想努力了」！這隻「誠實君」幫你說出爛情緒 新竹展滿「1門檻」直接送

工藝遶境特展，吉祥物「誠實君」表情呆萌、坐在展場門口。（工藝中心提供）「誠實君」表情彷彿寫著：「我不想努力了。」（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝中心主辦的「工藝遶境」展，自南投啟程、歷經台北、台東、彰化與台南，歷經１年，最終站抵達新竹，展期至5月26日於國立新竹生活美學館展出。壓軸場以「風動」為策展主題，串聯多位本地工藝師與在地創意品牌，用工藝與生活拉出城市的節奏。

其中最吸睛的是吉祥物「誠實君」——一顆呆萌、坐在展場門口的巨大橘色角色。別以為這只是療癒系。誠實君的表情彷彿寫著：「今天不想努力可以嗎」、「閉嘴我現在很煩」等等心情寫照語錄，根本把上班族的爛情緒寫在臉上。網友看到直呼：「怎麼有一種被關心、又被罵醒的感覺？」

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工藝中心「工藝遶境」展最終站抵達新竹，展期至5月26日。（工藝中心提供）

而他呆滯表情除了意外成為打卡熱點，也是展覽滿額贈活動的主角。展期內只要於合作店家消費、或購買展場內綠工藝入選作品滿500元並登錄憑證，就能兌換「誠實君」限量周邊鑰匙圈。網友看了更是喊：「不是買商品，是買他的情緒！」

此外，展覽同時串聯多間新竹在地品牌與創意空間，讓民眾在走逛過程中自然而然感受到手作之美。此次壓軸場也是整年度「工藝遶境」的最終站，文化部後續亦將推出「台灣工藝季」，持續推動工藝深入生活，讓工藝走得更遠、更進日常。更多活動詳情，請見工藝中心官網。

展期內只要於合作店家消費、或購買展場內綠工藝入選作品滿500元並登錄憑證，就能兌換「誠實君」限量周邊鑰匙圈。（工藝中心提供）

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