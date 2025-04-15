「達利的腦洞」被AI拍出來了！這支「預告片」怪到粉絲高潮評論界翻白眼 你敢２刷嗎？

Google Veo 2打造的預告片中出現多重眼球面具角色，令人毛骨悚然。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

〔記者董柏廷／綜合報導〕西班牙超現實主義大師薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）1937 年與馬克斯兄弟（Marx Brothers）共同構思劇本《長頸鹿騎在馬背上的沙拉》（Giraffes on Horseback Salad），構想天馬行空、劇情難以實現，最終無疾而終。劇本沉睡將近1世紀，近日竟由達利博物館聯手 Google 生成式影片技術 Veo 2 製作成預告片，讓外界首次一窺其「復活」後的樣貌。

閃亮熊面具角色登場，展現AI結合達利式幽默與詭異美學。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

這支 AI 預告片長約1分鐘，試圖還原達利的構想，呈現一名男子與「以夢為生」的女子墜入奇幻宇宙的過程。整支影片充滿強烈視覺飽和、異象化構圖，並搭配「達利原音」的 AI 合成旁白。

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《長頸鹿騎在馬背上的沙拉》AI預告片場景，畫面超現實到讓人錯亂。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

劇本原構想，一名男子與一位來自夢境世界的女子邂逅，被捲入她充滿色彩、混沌與神秘的宇宙，夢境與現實交錯，最終導致衝突與幻滅。這段充滿隱喻的劇情，透過 AI 技術生成的影片試圖還原其視覺氛圍與意象語言，結合了達利的草圖與敘事概念。影片中加入「達利原音」旁白，強化其藝術家精神的延續性。

達利博物館表示，這是繼 AI 對話計畫「Ask Dalí」與機器學習藝術平台「Dream Tapestry」後，以科技手段重構達利藝術視野的實驗。然而，這段影片一釋出，便引發藝術圈與影視評論圈的討論。有評論指出：「這樣的成果雖然形式上看似精緻，但在情感與調性上，與原作的荒誕精神有極大落差。」Artnet News 更批評，預告片缺乏原劇本所承載的幽默與張力，尤其在角色設定與畫面節奏處理上過於單一，未能展現馬克斯兄弟原有的喜劇魅力。

AI生成角色細節逼真，濕潤膚質與混合情緒捕捉引發討論。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

《長頸鹿騎在馬背上的沙拉》原是一部「想像力大爆炸」的作品，達利當年甚至送了馬克斯兄弟一把鐵絲做成的豎琴為創作靈感。原始劇情描述夢境與現實的混合、視覺衝突與角色崩解，現今由 AI 生成的版本雖有相似輪廓，卻少了達利作品裡一貫的細膩構圖與混亂邏輯的張力。

目前影片僅釋出預告片，尚無法評斷最終成品是否能真正對得起「達利」這個名字，但這次計畫無疑已將「AI × 經典藝術作品重製」推開全新的討論，也是繼日前AI生成吉卜力風格畫作，激發「創作倫理」的一番省思。

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