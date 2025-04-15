自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「達利的腦洞」被AI拍出來了！這支「預告片」怪到粉絲高潮評論界翻白眼 你敢２刷嗎？

2025/04/15 17:30

Google Veo 2打造的預告片中出現多重眼球面具角色，令人毛骨悚然。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）Google Veo 2打造的預告片中出現多重眼球面具角色，令人毛骨悚然。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

〔記者董柏廷／綜合報導〕西班牙超現實主義大師薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）1937 年與馬克斯兄弟（Marx Brothers）共同構思劇本《長頸鹿騎在馬背上的沙拉》（Giraffes on Horseback Salad），構想天馬行空、劇情難以實現，最終無疾而終。劇本沉睡將近1世紀，近日竟由達利博物館聯手 Google 生成式影片技術 Veo 2 製作成預告片，讓外界首次一窺其「復活」後的樣貌。

閃亮熊面具角色登場，展現AI結合達利式幽默與詭異美學。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）閃亮熊面具角色登場，展現AI結合達利式幽默與詭異美學。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

這支 AI 預告片長約1分鐘，試圖還原達利的構想，呈現一名男子與「以夢為生」的女子墜入奇幻宇宙的過程。整支影片充滿強烈視覺飽和、異象化構圖，並搭配「達利原音」的 AI 合成旁白。

《長頸鹿騎在馬背上的沙拉》AI預告片場景，畫面超現實到讓人錯亂。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）《長頸鹿騎在馬背上的沙拉》AI預告片場景，畫面超現實到讓人錯亂。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

劇本原構想，一名男子與一位來自夢境世界的女子邂逅，被捲入她充滿色彩、混沌與神秘的宇宙，夢境與現實交錯，最終導致衝突與幻滅。這段充滿隱喻的劇情，透過 AI 技術生成的影片試圖還原其視覺氛圍與意象語言，結合了達利的草圖與敘事概念。影片中加入「達利原音」旁白，強化其藝術家精神的延續性。

達利博物館表示，這是繼 AI 對話計畫「Ask Dalí」與機器學習藝術平台「Dream Tapestry」後，以科技手段重構達利藝術視野的實驗。然而，這段影片一釋出，便引發藝術圈與影視評論圈的討論。有評論指出：「這樣的成果雖然形式上看似精緻，但在情感與調性上，與原作的荒誕精神有極大落差。」Artnet News 更批評，預告片缺乏原劇本所承載的幽默與張力，尤其在角色設定與畫面節奏處理上過於單一，未能展現馬克斯兄弟原有的喜劇魅力。

AI生成角色細節逼真，濕潤膚質與混合情緒捕捉引發討論。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）AI生成角色細節逼真，濕潤膚質與混合情緒捕捉引發討論。（擷取自The Dali MuseumYouTube頻道）

《長頸鹿騎在馬背上的沙拉》原是一部「想像力大爆炸」的作品，達利當年甚至送了馬克斯兄弟一把鐵絲做成的豎琴為創作靈感。原始劇情描述夢境與現實的混合、視覺衝突與角色崩解，現今由 AI 生成的版本雖有相似輪廓，卻少了達利作品裡一貫的細膩構圖與混亂邏輯的張力。

目前影片僅釋出預告片，尚無法評斷最終成品是否能真正對得起「達利」這個名字，但這次計畫無疑已將「AI × 經典藝術作品重製」推開全新的討論，也是繼日前AI生成吉卜力風格畫作，激發「創作倫理」的一番省思。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應