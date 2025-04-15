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馬公市公所辦理「寫生繪畫營」 即日起開放報名4/19截止

2025/04/15 15:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所為推動藝術進入島嶼、文化深耕社區，今年7月26日至8月31日舉辦「2025金色雙島藝術祭」，其中以虎井嶼為主場地。為擴大參與感，特別規畫「寫生繪畫營」，即日起至4月19日止開放報名，預計4月22日公告錄取名單。畫作將展出於虎井嶼，成為藝術祭期間拍照打卡的亮點裝置之一，呈現虎井、桶盤兩嶼的文化與自然風貌。

活動邀請民眾透過走訪、實地寫生的方式，描繪「金色雙島」的島嶼魅力。寫生主題不限，表現形式自由，以平面創作為主，鼓勵參與者以創意視角詮釋如虎井嶼的夕陽美景、羊群、貓咪、軍事遺跡、觀音廟、仙人掌與虎井國小風情，或桶盤嶼的茶几外貌、港口、蓮花座火山口、柱狀玄武岩、古厝聚落及在地乾貨等自然與人文景致。報名組別分為「親子組」（10名）及「社會個人組」（10名），每場次預計招收40人，活動現場並提供傘桌椅供舒適創作使用。

寫生活動採單日場次方式舉辦，分為桶盤場次（5月18日）及虎井場次（5月31日、6月1日）。活動當日下午於南海遊客中心報到後搭船前往島嶼，導覽結束後由工作人員分組引導至指定地點進行寫生。畫紙由主辦單位統一提供，畫作收件後將安排在地漁村美食供餐，讓參與者享受一場藝術與風味的雙重饗宴。

活動簡章及報名表可至馬公市公所官網查詢，或是參考海報並掃描QRcode下載，歡迎民眾踴躍報名參加，共同為金色雙島留下動人筆觸。

馬公市公所舉行金色雙島寫生營，即日起至4月19日開放報名。（馬公市公所提供）馬公市公所舉行金色雙島寫生營，即日起至4月19日開放報名。（馬公市公所提供）

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