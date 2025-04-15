2英籍「駐村藝術家」訪彰市寺廟古蹟 彰化市長林世賢充當導遊

2名英籍「駐村藝術家」今天由彰化市長林世賢（左1）導覽參訪開化寺等寺廟古蹟。 （彰化市公所提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕2名來自英國的當代藝術家Danny Young與Margarita Frančeska Loze，正在國立彰化師範大學當「駐村藝術家」，今天（15日）在彰師大美術系主任邱文正陪同下，由彰化市長林世賢導覽參訪開化寺等寺廟古蹟，2人對於台灣寺廟的雕梁畫棟讚嘆不已。

2名英籍「駐村藝術家」今天由彰化市長林世賢（左1）導覽參訪開化寺等寺廟古蹟，2人對於台灣寺廟的雕梁畫棟讚嘆不已。 （彰化市公所提供）

兩位藝術家近期內駐村將告一段落，並訂5月20日至6月8日和彰師大美術系師生，在彰化藝術館舉行「國際交流計畫成果展」，林世賢並提前預祝成果展圓滿成功。

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Danny Young是一名雕塑藝術家，畢業於英國皇家美術學院碩士，現職火英國V&A維多利亞和艾伯特博物館工作坊技術人；Margarita Frančeska Loze則是擅長結合手工刺繡、繪畫、動畫與雕塑等媒材的藝術家，畢業於英國金斯頓大學藝術學院碩士，現職為 freelance 劇場與時尚場景設計專業人員。

兩名藝術家於今年初，透過彰化師範大學美術系與英國SUP（Studio Unbound Programme）共同推動的「2025國際藝術駐村交流計畫」安排之下，聯袂應邀至彰師大擔任為期3個月的「駐村藝術家」。

兩人的駐村期間即將屆滿，並將由彰師大美術系主任邱文正策劃下，自5月20日至6月8日，在彰化藝術館舉行「國際交流計畫成果展」，呈現英國藝術家與台灣藝術學術現場交織的創作火花。

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