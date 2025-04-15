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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

溫馨獻禮寵愛媽咪 南港老爺行旅限時推出「Soft MaMa派對餐」

2025/04/15 19:58

南港老爺行旅Soft Kitchen，限時推出海陸交織的異國盛宴「Soft MaMa派對餐」。（南港老爺行旅提供）南港老爺行旅Soft Kitchen，限時推出海陸交織的異國盛宴「Soft MaMa派對餐」。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年的母親節，想以一場豐盛的味蕾之旅向偉大的媽媽們致上誠摯的愛意與感謝，南港老爺行旅Soft Kitchen特別推出「Soft MaMa派對餐」，於母親節週末5月10日（週六）至11日（週日）限定推出，這份精心設計的饗宴，包含7至9道精緻異國美饌，從開胃前菜、清爽沙拉、暖心湯品、風味燉飯或義大利麵，到澎湃的海陸大拼盤主菜及飲品，為增加驚喜，前來用餐的媽媽即贈送Relove旅行包組1組、拍照打卡分享再加贈旅人甜品1道；凡於4月30日前完成預訂，另贈科伊桑博士茶潔面霜1組（價值780元），贈品數量有限，送完為止。

「Soft MaMa派對餐」前菜-青醬莫扎瑞拉番茄起司。（南港老爺行旅提供）「Soft MaMa派對餐」前菜-青醬莫扎瑞拉番茄起司。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅Soft Kitchen說明，「Soft MaMa派對餐」提供4人套餐與8人套餐兩種選擇，海陸交織的異國盛宴，是獻給媽咪的極致味蕾享受。主廚特別推薦開胃前菜「青醬莫扎瑞拉番茄起司」，柔滑細膩的莫扎瑞拉起司，搭配酸甜多汁的番茄，在濃郁青醬的牽引下，交織出豐富而清爽的口感。另一款精選前菜「培根酸奶洋芋盅」，則以鬆軟綿密的馬鈴薯泥，佐以鹹香帶有嚼勁的培根，再以清爽的酸奶巧妙平衡，帶來開胃的多重享受。最令人期待的主菜「海陸大拼盤」，更是匯集了多款經典美味：香氣撲鼻的香草烤豬肋排、肉質鮮嫩的檸風香料紙包烤鮭魚、酸甜交織、鴨香四溢的爐烤宜蘭豪野鴨胸佐波特酒葡萄醬，以及香麻帶勁的泰式椒麻雞與甜辣酥脆的韓式炸雞，一次品嘗山珍海味，讓媽媽大呼滿足。

溫馨獻禮寵愛媽咪 南港老爺行旅限時推出「Soft MaMa派對餐」「Soft MaMa派對餐」的青醬野蔬燉飯佐酥炸軟殼蝦。（南港老爺行旅提供）

Soft Kitchen同步推出限時禮券加碼活動，即日起至4月30日，凡持老爺酒店集團餐飲券至Soft Kitchen享用午間套餐，即額外贈送有機芳香萬壽菊康普茶1瓶。此外，凡持老爺酒店集團住宿券，更可享升級兌換1,180元午間套餐3客的超值優惠。更多相關訊息詳詢南港老爺行旅官網。

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