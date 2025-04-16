霉味、鐵窗、監控鏡頭都還在！沈昭良潛入「台版禁閉空間」 拍下台灣最沉默的控訴現場

《闇夜幽光：威權歷史遺址――安康接待室／新店軍人監獄》沈昭良攝影，彼岸無限出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕你看過監獄裡爬滿「濕氣與回音」的牆面嗎？台灣攝影家沈昭良（1968-），這次真的拍進去了，而且還拍了兩處台灣人沒去過，但可能聽過的地點。

《闇夜幽光：威權歷史遺址——安康接待室／新店軍人監獄》攝影集，收錄了他於 2020 年受促轉會委託實地進入兩處不義遺址，用鏡頭打開一段「曾經不能說的歷史」。不靠重建、不用演員，全書只有場景、物件、牆面和光，卻比電影還震撼。這些照片，是沈昭良面對「戒嚴／白色恐怖時期」最沉重的回應，也是台灣人權攝影紀錄罕見的出版之一。

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《闇夜幽光：威權歷史遺址――安康接待室／新店軍人監獄》沈昭良攝影，彼岸無限出版。（記者董柏廷攝）

特別的是《新店軍人監獄》採用佛經「經摺裝」裝幀，正著翻是獄卒的視角，反著看，則是思想犯的視角。沈昭良說：「想像你只能看到牢房的牆，視線永遠被壓縮，這種壓迫感，就是我想讓人感受到的。」這本書沒有任何一句控訴，卻句句都是證詞。

《闇夜幽光：威權歷史遺址――安康接待室／新店軍人監獄》沈昭良攝影，彼岸無限出版。（記者董柏廷攝）

沈昭良長期拍攝台灣庶民文化、信仰現場、遶境與政治遊行，他的鏡頭總有一種「拍到了當時那個溫度」的能力。這次，他把記憶的濕度、歷史的壁癌，直接留在紙本裡。他形容當時拍攝現場：「那斑駁脫落的棉瓦、懾人的地道、霉絮濕黏的牆面，還有那些彷彿俱在的魂魄，像在耳邊低語。」整個攝影集，不是恐怖片，而是一種還給歷史空間聲音的方式。

不只如此，目前在北美館展覽「時代劇場：當代影像的複數演繹」中，亦展出沈昭良的代表作《台灣綜藝團》。此系列他從 2005 拍到 2023，記錄了台灣民間的流動舞台、遶境晚會、地方選舉造勢活動等——從黑白報導攝影，到彩色霓虹鋼管舞台空景，總共111件作品交錯呈現。「歌仔戲車、婚禮舞台、選舉夜的空檔，這些才是台灣庶民文化最有表情的現場。」他這樣說。此次展出，讓更多觀眾看到，「政治之外的台灣現場」其實一直都在，只是過去沒有人把它留下來。

台灣攝影師沈昭良。（記者董柏廷攝）

從「牆內的幽光」到「舞台下的灰塵」，沈昭良拍下的，從來都不是光鮮亮麗的部分，但卻是最該記下的那部分。這些照片不只是藝術，而是當台灣社會終於準備好說出那些沉默歷史時，最能開口的證人。

《闇夜幽光》攝影集現已由彼岸無限出版發行；「時代劇場：當代影像的複數演繹」展覽即日起至 7 月 13 日於北美館展出。

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