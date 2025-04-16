北港人的小過年！國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」震撼登場（影音）

國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」今明兩天盛大登場。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今（16）日盛大展開，為期兩天的遶境活動，數十個陣頭參與，更有獨具特色的「犁炮」、「炸轎」等，鞭炮、鑼鼓聲不絕於耳，熱鬧非凡。

國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」今明兩天盛大登場。（記者李文德攝）

北港朝天宮每年固定農曆3月19、20日舉辦遶境活動，兩天分南北巡，南巡從朝天宮出發至嘉義新港水仙宮，回程時針對周邊街區遶境賜福；北巡則於明早開始，同樣以朝天宮為出發點，抵達碧水寺後，連路在新街地區遶境。兩天活動每年都吸引上萬信眾聚集，此時家家戶戶也都會設宴請客，宛如屬於北港的「小過年」。

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今天一早7點30分左右，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人上香祈福，隨後起馬炮點燃，宣告兩天的遶境活動正式開始。廟門口前滿滿人潮，上萬信眾高喊「進喔！」恭迎媽祖上轎。

犁炮手將鞭炮劃過燒得通紅的鐵梨，立即將鞭炮往轎的方向拋。（記者李文德攝）

廟埕前一串串的鞭炮，由犁炮手將其劃過燒得火紅的鐵犁，看準角度丟入轎班隊伍中，劈哩啪啦的聲音如雷貫耳，甚至數十串鞭炮放在轎底一次引炸，此兩特色便是大家所知的「犁炮」與「炸轎」。

就在鞭炮聲後，先是馬陣吹、北港集雅軒、老塗獅等29陣頭當先鋒，隨後聖振聲開路鼓、哨角震威團、執事排緊接著出廟，就在千里眼、順風耳將軍邁開步伐後，祖媽至六媽鑾轎紛紛出廟，展開遶境賜福，一字排開綿延數公里長的隊伍，令人震撼。

蔡咏鍀表示，除了兩天南北巡遶境外，5天的真人藝閣遊行今（16）至20日盛大展開，今年共63輛藝閣車報名，突破紀錄，歡迎全國鄉親一起來感受北港鎮的宗教文化魅力。

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