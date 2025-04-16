為孩子圓「藝閣」夢 北港美容師蔡紫彤22年免費為學童上妝

蔡紫彤（左）免費化藝閣妝行動延續22年，累計上千位學童受惠。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕北港朝天宮迎媽祖盛大登場，最具特色的真人藝閣遊行更是看點，45歲在地美容師蔡紫彤為讓學童能夠體驗藝閣魅力，利用自己專長，免費幫小朋友畫藝閣妝，此善舉延續22年。她表示，希望有更多人一起加入，讓家境較貧困的小朋友也可以完成夢想。

免費化藝閣妝行動延續22年，越來越多人響應，協助上妝。（記者李文德攝）

蔡紫彤表示，北港真人藝閣遊行每年都吸引不少學童參與，不過彩妝、服裝加上與民眾結緣賜福的糖果餅乾，最便宜平均價需要500至1000元，如精裝打扮，最高還可能上看萬元，對於想參加卻礙於經濟能力無法圓夢的學童，是項奢求。因此妹妹蔡佳汝與她談到「一起為北港做事」，開始為學童化妝。

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蔡紫彤表示，兩人都是具有美容專業，早前先帶著化妝箱，到各處藝閣準備點，主動詢問是否需要化妝，到後來都會在北港停車場定點為孩子化妝，近6年開設店面後，便在店裡為孩子美容。

蔡紫彤表示，由於真人藝閣遊行共5天，因此美容店都會特別休息，也因愛心行動越來越多人響應，現在為止有10至20名志工協助化妝，分為上底妝、畫眼影、眼線等小組各司其職，且化妝品都是使用知名品牌，甚至還提供補妝服務。22年來累計上千位學童受惠，不少學生踏入職場後，都會問她：「有需要幫忙嗎？」

蔡紫彤說，「圓夢一次，回憶無價」，不管家庭條件如何，讓孩子留下深刻的印象更是重要，只要看到孩子笑容，一切都是值得，希望愈來愈多民眾共同響應，為北港盡一份心力。

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