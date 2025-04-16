桃園總圖推「閱讀經典」主題書展，展出32本國內外經典文學作品（總圖提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為響應4月23日「世界閱讀日」，桃園市立圖書館總館自即日起推出「閱讀經典」主題書展，精選國內外文學作品邀請讀者細細品味書香。此外，19日至23日每日下午2點到5點，讀者只需分享一本讓自己感動、啟發或難忘的書，並寫下簡短推薦心得，即可參與「推薦送小花」活動，可獲得精美乾燥花小禮。

分享心得，即可參與「推薦送小花」活動，可獲得精美乾燥花小禮。（總圖提供）

市圖精選32本經典書籍，包含《少年Pi的奇幻漂流》、《別讓我走》、《女生徒》、《銀河鐵道之夜》、《漂鳥集》、《迷宮中的將軍》、《尼羅河謀殺案》、《東方快車謀殺案》、《先知》（The prophet）、《賓士先生》、《湖濱散記》、《英雄的旅程》、《塵世樂園》、《海明威的巴黎歲月》、《日安憂鬱》、《香水》、《一位陌生女子的來信》、《唐吉訶德》、《風沙星辰》、《彼得潘》、《發條橘子》、《送書人》、《穿條紋衣的男孩》、《地心歷險記》、《莎士比亞故事集》、《莎士比亞 : 玫瑰不叫玫瑰，依然芬芳如故》、《立體書不可思議》、《裝幀時代》、《書的演化史》、《100種看世界的角度》、《科學月刊：2023年》、《科學人：2024年》，無一不是內外膾炙人口的經典文學作品。

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另，自23日起至30日止，讀者每借閱一本書即可獲得雙倍「閱讀存摺」點數，每日最高可累積60點，每月最高上限為450點；館方推出「漫旅桃園筆記書」限量好禮，節錄在地作家針對各行政區所撰寫風格文字，每篇文字皆搭配QRcode，可連結至桃園市立圖書館YouTube頻道，觀賞作家們旅讀桃園影片，民眾只需使用閱讀存摺累積50點即可兌換。

桃園總圖推「閱讀經典」主題書展，用閱讀存摺累積50點可獲得限量好禮。（總圖提供）

除了總館主題書展與互動體驗外，各分館也會舉辦閱讀推廣活動，市立圖書館邀請市民一起帶著借閱證，踏入圖書館、翻開一本書、開啟閱讀存摺，也打開通往世界與城市記憶的大門；詳情請至桃園市立圖書館官網：https://www.typl.gov.tw/zh-tw。

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