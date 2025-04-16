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160萬元在線等！這場比賽「新世代」也能投 新北市美展徵件開跑
2025新北市美展徵件至5月16日，總獎金高達新台幣160萬元。（新北市文化局提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕想讓作品在全國曝光，還有機會抱走高額獎金？第37屆新北市美展已開放徵件，今年總獎金高達160萬元，其中單項最高獎金達15萬元，徵件截止日為5月16日，藝術創作者千萬別錯過。
新北市美展今年設有「一般組」與「青春組」兩大類，涵蓋水墨、書法、膠彩、篆刻與立體創作等領域。特別的是，「青春組」限定96年1月1日至98年12月31日出生的創作者參加，讓新世代也有發聲空間。
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不論你是專業藝術家，還是剛起步的新銳創作者，只要具中華民國國籍或持有居留證，都能參賽。每位參賽者可跨類別報名，但每類僅限投1件作品。比賽採紙本與線上報名並行，得獎作品將於11月在新北市藝文中心公開展出，讓更多人看到欣賞藝術創作力與想像力。詳詢「新北市政府文化局官網」（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）
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