台灣UCC攜手優遊吧斯 用一杯優質咖啡帶大家雲遊阿里山

咖啡冠軍楊衣姍（右）、林紹興進行台灣UCC 40週年限定阿里山咖啡系列的沖煮與餐飲介紹。（台灣UCC提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕咖啡可說是現代人生活的好搭檔，一杯好的咖啡不只振奮精神，還能引領飲者進入咖啡背後的動人歷程。迎接成立40週年的台灣UCC，今年攜手阿里山咖啡莊園「優遊吧斯」，雙方簽訂咖啡契作農場合約，推出全新「阿里山三韻味」祕境臻品，用咖啡帶大家雲遊阿里山、也讓世界品味美好的台灣。

全新「阿里山三韻味」祕境臻品阿里山咖啡豆，有水洗、日曬、蜜處理。（台灣UCC提供）

阿里山堪稱台灣的寶庫，阿里山小火車、神木、雲海、原住民文化等，豐富的旅遊元素吸引國內外眾多遊客。當地的特產，除了優質茶葉，這幾年更增加了咖啡，YUYUPAS優遊吧斯咖啡莊園地處北緯23.5度、終年雲霧繚繞，在此中高海拔1200公尺的茶園裡，適宜的日曬光照長度、豐沛霧氣、水氣，提供種植咖啡良好的先天條件，目前園內擁有超過2萬棵咖啡樹，每年可供應近20噸咖啡生豆，是目前阿里山地區唯一擁有生產研發中心與完整咖啡後製設備的的咖啡莊園，更是全台唯一通過國際雨林聯盟認證的咖啡莊園。

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台灣UCC歡慶40週年，引領台灣精品咖啡躍進國際，用一杯好咖啡帶大家漫步阿里山。（台灣UCC提供）

說起和優遊吧斯合作因緣，台灣UCC總經理系山英二表示，優質的咖啡體驗源自於產地，UCC咖啡在全球各地首重精心挑選每一批咖啡豆；深耕台灣40年，台灣UCC緊密在地連結，以提升咖啡品質並促進地方經濟發展為使命，不僅精選出最獨特的高山精品咖啡，攜手優質合作夥伴，同時整合UCC集團的全球優勢，研發符合台灣咖啡市場的商品，期待進一步推動台灣精品咖啡與國際接軌，以具體行動支持市場永續發展，創新每一段咖啡里程。

台灣UCC攜手阿里山YUYUPAS優遊吧斯農場契作，提供給消費者更優質的咖啡選擇、創造出色的咖啡體驗。（台灣UCC提供）

台灣UCC表示，阿里山咖啡品質與醇淨度高，在於全程均採用手工摘採，而其日夜溫差大，讓咖啡豆的風味堆疊，再由山泉孕育，使豆子口感豐富、層次細膩，咖啡風味更為獨特迷人，也成為國際賽豆的常勝軍，逐步朝向精品化、國際化。台灣UCC與優遊吧斯農場契作園區面積約占17公頃，期待與阿里山當地農民建立緊密的合作關係，整合小農力量，一同支持在地農業實踐，攜手將高品質的台灣阿里山咖啡推進世界咖啡市場，為在地社會帶來實質的貢獻。

台灣UCC 40週年限定推出「阿里山三韻味」咖啡組合，僅限COFFEE LOVER's PLANET店內供應。（台灣UCC提供）

此次台灣UCC攜手優遊吧斯打造出「阿里山三韻味」，台灣UCC強調，過程中從每棵幼苗的精心種植到最終咖啡豆的收穫，建立完善品質控制系統及技術來培育出高品質咖啡。將阿里山咖啡手工採摘後，分別以日曬、水洗、蜜處理，3種不同的生豆處理方式，再經選豆、低溫發酵、後製、乾燥、烘焙，最後透過研議、口感設計及杯測調整，訂定其香氣與風味。「阿里山三韻味」推出咖啡組合、咖啡濾掛禮盒、濾掛咖啡及咖啡豆選擇，自即日起限定販售。其中，咖啡組合僅於旗下精品研磨咖啡旗艦店COFFEE LOVER's PLANET店內供應，消費者可一次品嘗到3種不同處理法的單杯咖啡，對應搭配3種風味茶香餅乾；另提供豐富多樣的阿里山咖啡系列外帶商品，同步於旗下COFFEE LOVER’s PLANET、上島珈琲店、UCC CAFE MERCADO TAIWAN通路販售，咖啡愛好者可依個人喜好的風味，感受不同的阿里山咖啡風韻，讓每一杯咖啡陪伴每一刻精采時光，同時感受到阿里山的美好。更多相關內容詳詢台灣UCC官網、COFFEE LOVER's PLANET官網。

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