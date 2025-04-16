高雄春藝2檔歌仔戲 6、7月大東藝文中心粉墨登場

尚和歌仔戲劇團今年推出30週年團慶大戲《叁拾號夢‧戲神養成記》。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節歌仔戲6、7月將在大東藝術文化中心粉墨登場，今年安排尚和歌仔戲劇團成團30週年團慶大戲《叁拾號夢‧戲神養成記》和佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》，票券即日啟售。

高市文化局長王文翠表示，高雄是全台歌仔戲劇團立案最多的城市，擁有堅實的創作實力與熱情戲迷，「春藝」歌仔戲系列節目長年作為推廣本土戲曲的重要舞台，不僅培植創作人才，也讓更多觀眾重新認識歌仔戲的魅力。

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她說，今年演出的兩大劇團正好呈現歌仔戲世代傳承、接棒，尚和歌仔戲劇團深耕劇場30載，作品創作能量穩健豐沛，佩儀歌劇團雖為新秀之姿，卻展現亮眼潛力，此次首次躍上春藝歌仔戲系列舞台，令人矚目。

佩儀歌劇團《魚島鯊鹿兒傳奇》挖掘考究並重現台灣土地的妖靈傳說。（高市文化局提供）

文化局表示，春藝歌仔戲6月28、29日由尚和歌仔戲劇團演出新作《叁拾號夢‧戲神養成記》，以傳統戲班為背景，並以戲神的養成做為發想，以跨人神、跨音樂、無古裝現代之分的無疆界概念製作，期望用跨領域演出的傳統戲曲，揮灑歌仔戲的幽默與溫度。

7月26、27日則由佩儀歌劇團接續演出《魚島鯊鹿兒傳奇》，該劇以台灣古典文獻中記載的妖魔鬼怪為靈感，透過編劇的創作手法揉合成《魚島鯊鹿兒傳奇》，深入挖掘考究並重現屬於台灣土地的妖靈傳說，賦予角色身分，重構魚島妖靈世界，期望喚醒觀眾對於自然、歷史與人文之間的思考。

2檔演出票券即日起熱賣，同步祭出多項優惠，早鳥8折並配合文化部青年席位政策，青年觀眾也有超甜優惠票價，可洽「OPENTIX 兩廳院文化生活」平台查詢購票。

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