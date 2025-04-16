歐洲來賓「雙膝跪地」喊Respect！法國藝術總監朝聖「台灣戲神廟」現場曝光

法國「新一代劇場」藝術總監尤瑞斯．馬修（右）與影像創作家尼可拉．布迪耶（左），雙膝跪地參與戲曲祖師爺祝壽典禮。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心指導、國光劇團與中華民國國劇學會主辦，廣邀梨園各界子弟參與的戲曲祖師爺誕辰儀式，昨（15）日在台灣戲曲中心「三聖宮」舉行祝壽儀式，不只梨園耆老與新生代戲曲人齊聚一堂，更特別的是，2位來自法國里昂「新一代劇場」（Théâtre Nouvelle Génération）的藝術總監尤瑞斯．馬修（Joris Mathieu）與影像創作家尼可拉．布迪耶（Nicolas Boudier）特地參與祝壽儀式，誠心合掌、雙膝跪地，投入其中，為祝壽典禮帶來一抹跨文化的光芒。

兩位藝術家站於「三聖宮」主神壇前合影留念。（傳藝中心提供）

「我們本來沒要求他們跪地，但他們自己開心地跪下來了。」國光劇團分享，兩位藝術家對儀式展現極大尊重與好奇，儘管語言不通，仍主動參與每一項程序，從鳴炮、參香到參拜祖師。他們感性表示：「這種體驗在法國絕對不可能出現，充滿敬意與情感，很有趣也很感動。」

請繼續往下閱讀...

此次包含京劇、北管、南管等劇種的表演者與學界齊聚一堂。戲曲人敬祖，除了是信仰，也是一種集體記憶與情感凝聚力的展現。年屆百歲的國劇耆老王永春也到場參拜，向祖師表達深敬之情，現場氣氛莊嚴又溫馨。此外，此次跨文化交流並非短暫插曲，國光劇團更預告，將與TNG劇場合作，於今年8月推出融合傳統戲曲與影像科技的作品《公主與她的魔法扇》，並且於10月赴法國巡演，期望為台灣戲曲文化打開國際新篇章。

國立傳統藝術中心指導、國光劇團與中華民國國劇學會主辦的「祖師爺壽誕祝壽儀式」邀請梨園各界子弟參與。（傳藝中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法