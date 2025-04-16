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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

讓母親幸福微笑 大地酒店推寵愛母親住房專案

2025/04/16 18:29

迎接母親節，大地酒店「喜歡」廳特製母親節套餐。（大地酒店提供）迎接母親節，大地酒店「喜歡」廳特製母親節套餐。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕做子女的平時再忙，逢母親節時也會想藉機向母親表達心意，北投大地酒店即日起溫馨推出母親節「幸福微笑」住房專案，入住期間為5月1至31日，平日入住享房型升等，搭配兩客精緻套餐，還送給最愛的媽媽60分鐘單人SPA療程，讓媽咪紓壓放鬆；此住宿專案再加碼贈送4吋創意「芋泥伯爵」蛋糕，傳遞最動人的心意，館內奇岩一號中餐廳、喜歡西餐廳及月兒彎彎涮涮鍋同步推出母親節限定饗宴，從佳肴餚到甜點都充滿驚喜，陪媽媽度過難忘時光。

憑「幸福微笑」專案入住，贈單人60分鐘SPA芳療課程。（大地酒店提供）憑「幸福微笑」專案入住，贈單人60分鐘SPA芳療課程。（大地酒店提供）

大地酒店表示，「幸福微笑」住房專案為母親們獻上最細緻的寵愛，專案除了可品嘗價值2,080元的母親節雙人套餐，平日入住還可升等房型，讓媽媽在更寬敞舒適的空間體驗休閒假期；深知媽媽們平時太操勞，再加贈單人60分鐘的深層SPA療程，從身體到心靈，全面療癒，讓媽媽放慢腳步，好好寵愛自己。大地酒店最具特色的大眾風呂，雪景飄落於暖湯之中，夢幻如詩的泡湯體驗，為身心注入滿滿能量。隔日早晨備有豐盛早餐，搭配每房專屬的迎賓飲品，從清晨就感受到滿滿的儀式感與細緻心意。專案另加贈創意「芋泥伯爵」4吋母親節蛋糕，讓愛與祝福以甜蜜的方式傳遞。

大地酒店「奇岩一號」推出母親節桌菜，有多種經典菜色。（大地酒店提供）大地酒店「奇岩一號」推出母親節桌菜，有多種經典菜色。（大地酒店提供）

邀請媽媽度假，也要討好媽媽的胃，對於喜愛中式料理的媽媽，奇岩一號中餐廳推出精緻10人桌菜饗宴，桌菜有兩種價位選擇，可品嘗飯店的招牌菜色如麻油雞酒飯、剁椒鰱魚頭、稻香大地牛等，為母親節增添濃濃的家庭氛圍。而對於偏愛西餐的媽媽，喜歡廳則提供母親節套餐，主菜選項包括美國頂級肋眼牛排、青衣魚及澳洲龍蝦尾、法式鄉村紅酒燉羊膝等，為增添用餐驚喜，4人同行再加碼贈送4吋「芋泥伯爵」母親節蛋糕1份，讓餐桌上的甜美與祝福更加圓滿。

母親節創意蛋糕，6吋以上蛋糕附錄音功能，可錄下祝福話語，傳遞最動人的心意。（大地酒店提供）母親節創意蛋糕，6吋以上蛋糕附錄音功能，可錄下祝福話語，傳遞最動人的心意。（大地酒店提供）

大地酒店強調，今年的「芋泥伯爵」母親節蛋糕，是喜歡廳「甜點魔法師」李建嶔主廚的獨特創意，不僅是口感的極致享受，更帶來美好的驚喜，蛋糕內附錄音功能設備，可將親自錄製的祝福語或音樂送給媽媽，這份充滿心意的禮物，必將成為最珍貴的回憶。而蛋糕的獨特風味也將對媽媽的愛層層展現，從綿密的芋泥到輕盈的戚風蛋糕，再到順滑的布丁和香甜的鮮奶油，每一口都充滿了溫暖的滋味。更多相關訊息詳詢大地酒店官網。

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