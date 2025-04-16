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「爸，你願意穿婚紗嗎？」攝影師劉星佑父母赴日看展成焦點！一句話惹人鼻酸

2025/04/16 21:30

劉星佑攝影作品，「春耕」系列中的父親獨照，為第一次公開展出，過去被藝術家視為「失敗」的「離題」照，在策展團隊的眼中，成為點題，並調整觀看心情與節奏的趣味之作。（劉星佑提供）劉星佑攝影作品，「春耕」系列中的父親獨照，為第一次公開展出，過去被藝術家視為「失敗」的「離題」照，在策展團隊的眼中，成為點題，並調整觀看心情與節奏的趣味之作。（劉星佑提供）

〔記者董柏廷／台北-京都連線報導〕2024年攝影藝術家劉星佑憑《地址不再有效》奪下京都國際攝影節「KG＋ SELECT 大獎」，成為該獎設立以來首位獲獎的台灣人。今年更受邀在2025年第十三屆京都國際攝影節舉辦個展「My Parents and I（父親與母親與我）」，與來自英國、法國、日本、印度等國的藝術家在不同展區並列登場，成為首位參展的台灣藝術家。不只作品備受矚目，此次連劉爸爸、劉媽媽都從高雄飛到日本展場，成了觀眾眼中「最真實的藝術品」。

劉星佑「春耕」系列攝影作品中的母親獨照。（劉星佑提供）劉星佑「春耕」系列攝影作品中的母親獨照。（劉星佑提供）

一張張照片，是藝術家劉星佑的父母穿著彼此衣物，在遊樂園、東引、秋茂園、金門、馬祖場景中默默凝視鏡頭，組合成20組攝影與錄像裝置。這些畫面不僅是家庭回憶，更是劉星佑對於「同志身分」、「社會變遷」、「世代認同」的溫柔提問。劉星佑邀請爸媽穿上彼此的衣服重新入鏡，爸爸甚至在許多作品中穿上婚紗。劉星佑表示，當劉爸爸面對現場觀眾詢問「為何願意穿上婚紗」時，劉爸爸一度鼻酸哽咽，「其實就是為了圓兒子的藝術夢。」媽媽則補充：「只要小孩沒做壞，父母都是支持的。」

台灣藝術家劉星佑（左起）相攜母親與父親，共赴日本京都參與2025年第十三屆京都國際攝影節。（劉星佑提供）台灣藝術家劉星佑（左起）相攜母親與父親，共赴日本京都參與2025年第十三屆京都國際攝影節。（劉星佑提供）

劉星佑分享現場趣事，「我爸媽第一次來日本，來看展的人會發現疑似作品模特兒們本人就在現場，眼神來回確認幾次之後，被觀眾認出來要求合照，一開始他們還有點害羞。」劉星佑笑說，「這些照片，是我從2009年莫拉克風災後就開始拍。那時和爸媽失聯了五天，回到家看到他們婚禮的老照片跟爸爸的西裝，我就突然有種想要記錄的衝動。」

劉星佑讓大病初癒的雙親穿上睡衣，在台灣荒廢的遊樂園與秋茂園裡入鏡，營造夢境般氛圍，映照台灣經濟起飛時，社會對家庭幸福與富足生活的渴望。（劉星佑提供）劉星佑讓大病初癒的雙親穿上睡衣，在台灣荒廢的遊樂園與秋茂園裡入鏡，營造夢境般氛圍，映照台灣經濟起飛時，社會對家庭幸福與富足生活的渴望。（劉星佑提供）

「My Parents and I」展覽不只是劉星佑的家族肖像，也是一段台灣農業社會轉型為工業時代的情感紀錄。父親長年開貨車，退休後感到焦慮；母親則轉型為個人品牌料理主理人，成為家庭支柱。這些日常細節被藝術家透過鏡頭轉化為影像寓言，也回扣他身為男同志的身分認同，他將婚禮上收集的塑膠花重新布置，並與父母一同拍進作品，「無法結果但永遠開花」的意象，也象徵自己對家庭與未來的想像與投射。

展間的入口與出口在同個位子，因此展覽序言即展覽尾章，劉星佑將2024至2025年間在金門與馬祖拍攝的作品擺設此間，用自然地景與界線意象，對自然景觀與政治疆界提問。策展由黃慕薇負責，空間由日本設計師木村俊介、堀口真貴乃共同完成，展覽即日起至5月11日於京都素形藝廊展出。更多詳情請見 KYOTOGRAPHIE 京都國際攝影節官方網站。

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