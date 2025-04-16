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桃兒美館「什麼都有便利商店—買東西主題書展」從繪本發掘神奇商品

2025/04/16 19:56

桃兒美館「什麼都有便利商店—買東西主題書展」即日起至6月16日展出。（記者李容萍攝）桃兒美館「什麼都有便利商店—買東西主題書展」即日起至6月16日展出。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市兒童美術館3樓的兒童藝術圖書空間，即日起至6月16日展出「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，此次書展為大家帶來各種有趣的繪本，主題涵蓋：甜點與大餐、書籍與文具、衣服雜貨、奇奇怪怪的物品、甚至是摸不到的東西，邀請觀眾帶著如同在便利商店內閒逛的好奇心，一起走進「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，開心「選購」（閱讀）這場精采內容。

「什麼都有便利商店—買東西主題書展」展出繪本不僅有實用的知識、獵奇的新奇內容，還有些讓人愛不釋手的故事。（記者李容萍攝）「什麼都有便利商店—買東西主題書展」展出繪本不僅有實用的知識、獵奇的新奇內容，還有些讓人愛不釋手的故事。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館自2024年4月開館以來，擁有超過8,000冊繪本書籍，透過主題性選書策展，拉近繪本與社會大眾的距離，並鼓勵兒童從小培養閱讀興趣。2025年春季推出的主題書展「什麼都有便利商店」，精選48本與「販售」各種物品有關的繪本，內容涵蓋賣美食、快樂穿搭百貨、書店與文具行、賣摸不到的東西、（應該）什麼都賣、生活雜貨小鋪等精選主題。

桃兒美館「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，精選48本與「販售」各種物品有關的繪本。（記者李容萍攝）桃兒美館「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，精選48本與「販售」各種物品有關的繪本。（記者李容萍攝）

此次展出繪本不僅有實用的知識、獵奇的新奇內容，還有些讓人愛不釋手的故事，滿足觀看者的各種需求。為提升閱讀樂趣，現場更設有「今天適合買什麼」互動裝置，觀眾可透過趣味互動，探索今天適合閱讀哪一類繪本，增加閱讀的趣味性和參與感。

配合4月23日「世界閱讀日」，此次書展舉辦「快樂買集點送」閱讀系列活動，活動期間自4月19日至27日，民眾只要參加書展相關活動，如填寫「顧客意見單」、於便利商店現場打卡分享、參與最愛商品投票、一日店長工作坊及專題講座報名等，都有機會抽獎獲得「什麼都有便利商店」的特別獎品。

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