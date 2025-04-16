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舒伯特躺著也中！這齣戲神操作 將《冬之旅》變成「台式災後情歌」只演這２天

2025/04/16 21:06

在綠地與紅氣球之間，《末日前的冬之旅》不只唱舒伯特的孤獨，也唱出台灣的末日情詩。（林政億攝，黑眼睛跨劇團提供）在綠地與紅氣球之間，《末日前的冬之旅》不只唱舒伯特的孤獨，也唱出台灣的末日情詩。（林政億攝，黑眼睛跨劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由詩人鴻鴻策畫、黑眼睛跨劇團製作的音樂意象劇場《末日前的冬之旅》，為今年度台北表演藝術中心的「北藝嚴選」系列節目之一。其將經典聲樂作品《冬之旅》改編為雙版本舞台演出。古典版與爵士版，分別用德語原文與台語填詞對話這個即將碎裂的世界，將於4月19、20日於台北表演藝術中心球劇場登場。

此次演出分為「絕世復刻經典場」與「末日重生爵士場」兩版本，古典場由男中音趙方豪搭配鋼琴家蘇映竹演出德語原版歌曲；爵士場則由林理惠與薩克斯風手謝明諺改編演出，詩人鄭順聰用台語重寫詞句，把舒伯特的孤寂翻成台灣式的憂愁與荒涼。譬如〈考試〉橋段中：「考試是無通閃的人生，無標準答案的上歹添，主考官就是彼跤時鐘」，就唱出許多台灣人青春的痛。

導演鴻鴻坦言，《冬之旅》是他年輕時的荒島唱片，這次做成劇場版，是他想了四十年的夢。他說：「就像給同一部電影換上兩種配樂，你聽見的，不只是音樂，是兩種活下去的方式。」劇場不是復刻經典，而是讓觀眾走進這套「生命的終極情書」，透過演員的身體、詩意的場景與隱喻的意象，將觀眾拉進一場剛歷劫餘生的世界。看文明瓦解，看人怎麼還活著，同時放歌。

如果只想聽舒伯特，會聽到熟悉的旋律下隱藏的情感裂縫；但如果對未來世界好奇，那麼爵士版便是從現代痛感出發、重新找到活著線索的入口。演出詳詢Opentix網站。

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