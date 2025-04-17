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高雄春天藝術節推2歌仔戲 演出跨時空鉅作、台灣妖怪傳奇

2025/04/17 08:48

尚和歌仔戲劇團成團30周年團慶大戲《叁拾號夢‧戲神養成記》。（市府提供）尚和歌仔戲劇團成團30周年團慶大戲《叁拾號夢‧戲神養成記》。（市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄春天藝術節暑假推出兩檔歌仔戲，以嶄新元素故事題材，挑戰傳統戲曲編導與演出，尚和歌仔戲劇團今年成團30周年，6月28、29日演出跨時空鉅作《叁拾號夢‧戲神養成記》；佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》，7月26、27日演繹台灣妖怪傳奇，將於大東藝術文化中心登場。

尚和歌仔戲劇團成團30周年團慶大戲《叁拾號夢‧戲神養成記》。（市府提供）尚和歌仔戲劇團成團30周年團慶大戲《叁拾號夢‧戲神養成記》。（市府提供）

文化局長王文翠表示，高雄是全台歌仔戲劇團立案最多城市，擁有堅實創作實力與熱情戲迷，「春藝」歌仔戲系列節目長年作為推廣本土戲曲重要舞台，不僅培植創作人才，也讓觀眾重新認識歌仔戲魅力。

佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》。（市府提供）佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》。（市府提供）

王文翠指出，兩大劇團均為高雄市傑出演藝團隊，呈現歌仔戲世代傳承與接棒，尚和歌仔戲劇團深耕劇場30載，作品創作能量穩健而豐沛；佩儀歌劇團雖為新秀之姿，卻展現亮眼潛力，首次躍上「春藝」舞台令人矚目，透過一老一新兩齣作品登台演出，期盼歌仔戲跨世代傳承不斷電，承先啟後、厚植未來。

佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》。（市府提供）佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》。（市府提供）

尚和歌仔戲劇團今年成團30周年，作品風格跨越傳統與創新，多次獲選高雄市傑出演藝團隊、Taiwan Top演藝團隊等年度獎助專案，備受各界肯定，新作以傳統戲班為背景，並以戲神養成做為發想，以跨人神、跨音樂、無古裝現代之分無疆界概念製作，跨領域演出傳統戲曲，揮灑歌仔戲幽默與溫度。

佩儀歌劇團新作描繪台灣經典文獻妖怪角色《魚島鯊鹿兒傳奇》，以台灣古典文獻中妖魔鬼怪為靈感，透過編劇創作手法揉合，深入挖掘考究，重現台灣妖靈傳說，賦予角色身分，重構魚島妖靈世界，期喚醒對自然、歷史與人文思考。

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