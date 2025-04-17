大溪國中透過戲劇 演活泰雅族大嵙崁歷史事件

大溪國中學生身穿泰雅服飾合演台灣日治時期的泰雅族大嵙崁事件。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「我們是泰雅，這是我們的獵場，泰雅勇士不會倒下！」大溪國中近30位學生身穿泰雅服飾與著裝日本軍，今天在學校公開觀議課的舞台上，以戲劇、歌唱、舞蹈，合演1900-1910年代台灣日治時期泰雅族大嵙崁事件中，泰雅族與日軍爭奪資源的歷史劇本，在桃園市「都會區原住民族教育課程策略聯盟」的各校面前，展現泰雅族大嵙崁事件課程學習成果。

桃園市都會區原住民族教育課程策略聯盟的各校校長、老師參與公開觀議課交流。（記者黃政嘉攝）

桃園市政府教育局今天在大溪國中辦理「113學年度國中教育階段都會區原住民族教育課程策略聯盟公開觀議課」，學校以「大嵙崁事件」為歷史主軸，統整國文、歷史、地理、表演藝術及資訊課程，融合泰雅族在地文化與學科教育，藉觀議課展現原住民族教育在12年國教的實踐方式。

請繼續往下閱讀...

大溪國中校長林晏瑄以「泰雅族大嵙崁事件課程地圖」為核心，融入學科教學，引導學生思考殖民主義對泰雅族的影響。（記者黃政嘉攝）

大溪國中校長林晏瑄表示，大嵙崁就是過去大溪地名的稱呼，觀議課以「泰雅族大嵙崁事件課程地圖」為核心，融入學科教學，引導學生思考殖民主義對泰雅族的影響，進而建立原住民族史觀，不僅止於課堂講授，也實地考察與耆老訪談，另透過學生歌舞、戲劇等表演，呈現泰雅族捍衛家園的故事生動，讓學生化身為文化的傳承者，而課程並不是只有原住民才需要上，非原住民學生，也能因此理解、認識多元族群。

桃園市府教育局今辦「國中教育階段都會區原住民族教育課程策略聯盟公開觀議課」，大溪國中學生聆聽大嵙崁事件歷史。（記者黃政嘉攝）

參與戲劇演出的七年級游子恩也是泰雅族，他表示，在劇中扮演勇士，也是頭目，劇本為泰雅族人為對抗日軍、保護族人，不惜犧牲自己的情節，更認識自己文化，也有機會多講自己的族語；七年級陳韻圓表示，因為學校課程，透過歷史課與戲劇演出，更認識原住民文化，包括衣服、舞蹈，都有實際印象。

大溪國中學生扮泰雅族與日本軍，合演台灣日治時期的泰雅族大嵙崁事件。（記者黃政嘉攝）

表演藝術科老師陳源安表示，學生平常利用課餘時間排練戲劇，甚至調課排演。練習結束時，同學也說還有地方可以再表演更好，其實他們都已把泰雅族人的血淚詮釋得很好，這樣的經驗能幫助學生加深對大嵙崁歷史事件及印象。

大溪國中歷史科老師林文揚向學生解說歷史人物在事件中的當時心境，提高學生學習興趣。（記者黃政嘉攝）

歷史科老師林文揚表示，他在教學上，會向學生解說歷史人物在事件中的當時心境，藉此提高學生學習興趣，再進一步解說相關相關人物背景脈絡、細節、特色，避免歷史課程過於僵硬、死背。

市府教育局長劉仲成表示，桃園市做為原住民族人口第二大縣市，積極推動「全民原教」，其中，大溪國中做為桃園市都會區原住民族教育的重點學校，長期致力原住民族文化的傳承與推廣，盼原住民族文化在都會區校園紮根，促進多元族群的相互理解與尊重。

桃園市自110學年度起，由原住民重點學校（學校原住民學生達100人以上），依國小、國中及高中分別組成各教育階段「都會區原住民族教育課程策略聯盟」，強化原住民學生教育支持系統，每學年透過策略聯盟夥伴學校間相互交流學習，讓各校順利推動都會區原住民族教育。

1900-1910年代

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法