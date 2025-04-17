當媽也想做自己！金鐘影后＋MBTI老師現身誠品新店 聊爆媽媽真心話

〔記者董柏廷／台北報導〕母親節倒數，誠品生活新店今年走心出招，5月3日至4日邀請金鐘影后林辰唏與人氣MBTI講師雪力，針對「媽媽身份」與「自我認同」開啟一場最貼近日常的對話，分享成為母親的自我覺察。活動現場只要與媽媽告白，將贈送特製花禮，讓孩子們也能用更有感的方式，對媽媽說一聲「我懂你」。

誠品生活新店5月4日邀請金鐘影后「林辰唏」現場分享「身份上的責任與自由衝突嗎？如果我是我，誰還能愛我呢？」。（誠品生活提供）誠品生活新店5月3日邀請MBTI講師「雪力」現場分享「小孩才是人生導師：那些我以為我在教，其實是他們在教我的事」。（誠品生活提供）

除了講座現場直擊媽媽心聲，誠品書店也推出一系列母親節書單，為每位在育兒與自我拉鋸中掙扎的新世代媽媽打氣。《媽媽上班的時候》帶你認識各行各業的媽媽如何打怪職場、撫養孩子、重新定義「媽媽是什麼樣的人」；《母職永不下班，但我累了》蒐集20位女性的真實訪談，從工作、情緒、生活困境中，理解媽媽們為何「想要一點喘息」；《只工作不上班的媽媽，都這樣賺錢》則以自身創業經驗給出實用建議，讓媽媽不必割裂生活與理想。

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凱若 Carol《只工作不上班的媽媽，都這樣賺錢》以作者親身經歷分享媽媽創業思維，讓家庭事業兩全其美。（誠品生活提供）

不只推薦現實處境的真誠書寫，也少不了勵志翻轉代表作。誠品同步推薦由 Apple TV+ 改編為人氣影集的原著小說《化學課》，主角是一位不被體制接納的化學女科學家、單親媽媽，靠著知識、直覺與堅持，在性別框架中殺出一條路，提醒女性：媽媽不只是角色，更是自己。

泓舟《母職永不下班，但我累了》收集逾20位女性的真誠訪談，呈現母親的多重面向。（誠品生活提供）

搭配母親節書展，誠品會員每月可享誠品線上50元購書金；實體門市「月讀一冊」活動則提供精選書籍7折優惠，加碼贈送插畫家 Dinner illustration 限量書籤。

此外，5月10日還有插畫家 Deer Jan 現身，提供親子似顏繪活動與手部保養體驗，只要憑250點誠品點或520元消費發票即可參加。當日與媽媽合照打卡，還能免費獲得康乃馨一支，讓陪伴與理解成為母親節最暖的儀式。詳詢誠品生活官網。

邦妮．嘉姆斯《化學課》以諷刺又無俚頭的劇情翻轉父權時代中的性別歧視；並由apple TV+翻拍為知名影集。（誠品生活提供）台灣首本以母親視角出發的工作圖鑑《媽媽上班的時候》陪孩子輕鬆認識未來工作樣貌。（誠品生活提供）

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