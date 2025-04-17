一代大師陳玉峰藝師遺作 陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪新亮相

陳德聚堂門神——神荼門神修護後樣貌。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，經過國立台南藝術大學副教授吳盈君團隊進行修護、清整與加固工作後，再現陳玉峰藝師的彩繪層原有樣貌風華；此外「晉爵」門神彩繪也透過與南藝大建教合作，讓原本埋藏在紅漆下方的門神，重見天日。

陳德聚堂門神——神荼門神修護前樣貌。（南市文資處提供）

這次門神修護工作甫於今年2月完成，南市生活美學館將於4月18日至8月31日舉行「南台灣工藝大展」，其中「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」即重要作品之一，民眾可把握這次近距離觀賞大師作品機會，感受所呈現的細節與修護。

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「陳德聚堂門神彩繪」完成於1961年前後，從中可看出特定時代的文化特徵。1960年代的台灣正處於戰後社會重建與傳統文化復振時期，宗族開始整修傳統建築並恢復祭祀活動。

台南市文化資產管理處表示，陳德聚堂於1961年進行大規模重修，特別邀請知名彩繪匠師陳玉峰（亦為陳氏族裔後代）擔綱彩繪工作。他將自己多年累積的圖稿進行整理，選出最契合家族祠堂性質且涵義深遠的題材，用於祠堂的牆壁濕壁畫與門神創作。

此舉顯示出當時社會對傳統倫理與美術的重視，彩繪內容圍繞忠孝與祈福等主題，如牆上的彩繪呈現孝順、家庭和樂、平安等寓意，「神荼」、「鬱壘」這樣古老的門神形象則體現了對傳統信仰的堅持。

陳德聚堂門神——鬱壘門神修護後樣貌。（南市文資處提供）

陳德聚堂門神——鬱壘門神修護前樣貌。（南市文資處提供）

南市文資處表示，在戰後現代化的社會背景下，仍選擇這般具有古典意涵的圖像，可看出當時台灣社會一方面推動現代化，另一方面努力保存延續自身的文化根柢。藝術扮演文化傳承的角色，由德高望重的匠師以傳統技藝描繪宗祠門神，既延續了清代以來民間彩繪的工藝脈絡，又讓宗族成員在新時代下重溫傳統價值。

這組門神彩繪作品成為陳玉峰藝師晚年最重要的代表作之一。由於陳玉峰藝師在此之後完成的其他廟宇彩繪（如左營慈濟宮、三山國王廟等）已不存世，陳德聚堂的門神與壁畫遂成為他留存至今的最後遺作，極具價值與珍貴性，也見證了一代巨匠的收官之作，具有獨特的時代意義與歷史價值。

陳德聚堂門神——紅漆門神晉爵修護後樣貌。（南市文資處提供）

陳德聚堂門神——紅漆門神晉爵修護前樣貌。（南市文資處提供）

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