台中東明國小弦樂團快閃演出 澎縣府樂聲悠揚

台中東明國小跨海抵澎，前往澎湖縣政府快閃演出。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台中市大甲區東明國小今（17）日展開跨海畢業戶外教學之旅，與馬公國小音樂班一同，至澎湖縣政府中庭快閃演出，以弦樂器演奏多首輕快名謠，澎湖縣長陳光復到場欣賞演出，他肯定學生演奏出最美妙的音符，細細品味樂聲悠揚演奏。

陳光復說，澎湖也有許多偏鄉學校，透過校方積極引導，讓學童培養多元興趣，並善用環境資源，讓學童深耕海洋文化，建立與家鄉的連結，他感謝東明國小將公益精神結合旅遊，替澎湖沙灘環境盡一份心力，並帶給在地長者療癒人心的音樂饗宴。澎湖擁有得天獨厚的陽光、沙灘與人文特色，盼東明國小畢業生享受澎湖獨有的海島風情，獲得一趟難忘的畢業旅行。

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東明國小與馬公國小合作，校長姜韻梅與王文瑞互換紀念品。（記者劉禹慶攝）

東明國小校長姜韻梅表示，此次藉由萬海基金會贊助規畫的「益起童行」旅程，一圓學童的飛機旅遊夢，非常榮幸能與馬公國小進行音樂交流，接下來也規畫了淨灘及前往澎湖老人之家音樂演出等相關活動，期許孩童運用所學發揮助人為樂及環境共好精神，用實際行動回饋社會。

坐落於台中市大甲區的東明國小，位處稻田、芋頭田的偏鄉小學，學校團隊及家長致力打造多元學習環境，並積極發展學校特色，2015年成立「東明愛樂樂團」，讓孩子透過學習弦樂提升自我價值觀，並透過表演及交流開拓孩童視野，建立國際觀。

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