限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台中東明國小弦樂團快閃演出 澎縣府樂聲悠揚
台中東明國小跨海抵澎，前往澎湖縣政府快閃演出。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台中市大甲區東明國小今（17）日展開跨海畢業戶外教學之旅，與馬公國小音樂班一同，至澎湖縣政府中庭快閃演出，以弦樂器演奏多首輕快名謠，澎湖縣長陳光復到場欣賞演出，他肯定學生演奏出最美妙的音符，細細品味樂聲悠揚演奏。
陳光復說，澎湖也有許多偏鄉學校，透過校方積極引導，讓學童培養多元興趣，並善用環境資源，讓學童深耕海洋文化，建立與家鄉的連結，他感謝東明國小將公益精神結合旅遊，替澎湖沙灘環境盡一份心力，並帶給在地長者療癒人心的音樂饗宴。澎湖擁有得天獨厚的陽光、沙灘與人文特色，盼東明國小畢業生享受澎湖獨有的海島風情，獲得一趟難忘的畢業旅行。
請繼續往下閱讀...
東明國小與馬公國小合作，校長姜韻梅與王文瑞互換紀念品。（記者劉禹慶攝）
東明國小校長姜韻梅表示，此次藉由萬海基金會贊助規畫的「益起童行」旅程，一圓學童的飛機旅遊夢，非常榮幸能與馬公國小進行音樂交流，接下來也規畫了淨灘及前往澎湖老人之家音樂演出等相關活動，期許孩童運用所學發揮助人為樂及環境共好精神，用實際行動回饋社會。
坐落於台中市大甲區的東明國小，位處稻田、芋頭田的偏鄉小學，學校團隊及家長致力打造多元學習環境，並積極發展學校特色，2015年成立「東明愛樂樂團」，讓孩子透過學習弦樂提升自我價值觀，並透過表演及交流開拓孩童視野，建立國際觀。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應