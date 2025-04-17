新北市國際考古論壇5/22舉行 十三行博物館、將捷金鬱金香酒店攜手創新

十三行博物館與將捷金鬱金香酒店以新北考古論壇爲平台展開跨域合作，讓國外看見台灣文化保存與環境永續的創新實力。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕全球對永續發展關注持續升溫，新北市立十三行博物館與將捷金鬱金香酒店合作，將於5月22日舉辦「2025新北市國際考古論壇」，結合在地企業力量，讓國外看見台灣文化保存與環境永續的創新實力。國際考古論壇將於明（18）日至5月2日開放報名，詳情至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

新北市國際考古論壇邀請來自韓國、日本等國內外專家學者共襄盛舉。示意圖。（十三行博物館提供）

十三行博物館表示，新北市國際考古論壇今年以「考古運動競技文化」與「環境永續」雙主軸，邀請來自韓國、日本6個國外博物館、國內博物館與學界參加，亦安排參訪滬尾藝文休閒園區，園區內設有智慧能源管理系統、雨水回收再利用、節能玻璃帷幕及綠色植栽牆等環保設施，並將舉辦台日韓博物館館長交流座談，共同探討永續議題。

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十三行博物館安排貴賓參訪滬尾藝文休閒園區，為論壇增添實地考察深度體驗。（十三行博物館提供）

將捷金鬱金香酒店總經理紀維綺指出，此次論壇讓國際深入了解台灣在永續建築與文化保存上的突破與成就，很榮幸能與十三行博物館合作，期待透過這場交流共創永續未來。

十三行博物館館長羅珮瑄說，此次與將捷金鬱金香酒店的合作，不僅擴大博物館的社會影響力，更能為文化保存注入新的動能。「2025新北市國際考古論壇——考古視野中的競技與永續」自明（18）日至5月2日開放報名，歡迎對考古、文化及永續發展有興趣的民眾參加。

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