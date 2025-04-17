竹市老屋活化經營補助計畫結果出爐 首推「老屋識別標章」提升能見度

圖中古色古香的拱門老屋獲得「文化經營類」活化補助。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府公布114年度「老竹塹．老屋味」老屋活化經營補助計畫審查結果，共核定16件補助案，總補助金額達147萬元，展現市府對老屋保存與活化再利用的積極推動與重視。市府表示，老屋承載著地方的歷史、人文故事與集體記憶，此次補助鼓勵業者善用創意活化經營，而非拆除舊建築。透過保留舊時代建築風貌與特色，避免歷史文化資產流失，同時加深市民與遊客對老屋的認識與珍惜。

今年首次推出的老屋識別標章，增加老屋保存的識別與榮譽感。（記者蔡彰盛攝）

文化局表示，此次補助計畫分為「文化經營類」與「再生推廣類」兩大類型，涵蓋老屋經營及教育推廣等面向，旨在延續地方文化記憶，並促進歷史街區的活絡與發展。「文化經營類」核定13案，提供每月租金補助，涵蓋咖啡館、手作冰品、植物押花、工藝選物、地方雜貨等多元經營型態，展現舊建築轉化為文化場域的潛力與可能；「再生推廣類」核定3案，聚焦教育推廣與交流平台建置，包括建構老屋竹塹學、舊城導覽體驗與美學推廣等內容，透過多元活動深化市民對歷史空間價值的認同，並強化社區參與和文化傳承。

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文化局指出，「文化經營類」補助單位共13案，「再生推廣類」則補助3案，今年首度推出「老屋識別標章」，將頒發予獲補助單位，期盼藉此凝聚社會對老屋保存的認同，並提升經營者的榮譽感與社會能見度。

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