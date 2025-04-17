鍾肇政文學獎總獎金300萬元 8/11前受理徵件

總獎金300萬元鍾肇政文學獎舉行徵件記者會，市長張善政宣布自即日起至8月11日止，受理各界投稿，種類涵蓋長篇小說等6大類。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕總獎金高達300萬元的「2025桃園鍾肇政文學獎」，昨在市立圖書館總館舉行啟動記者會，今年鍾肇政文學獎邁入第11屆，自即日起至8月11日接受各界投稿，徵獎類別涵蓋長篇小說、短篇小說、報導文學、新詩、童話及散文等六類，投稿者不限國籍、創作主題，以「離散幾何」為主題，探討文學的多重面向。

文化局長邱正生表示，配合鍾肇政文學獎徵件，徵件期間將舉13場講座，其中「作家沙龍」邀請吳曉樂、陳浪、姜泰宇等作家分享創作歷程；「經典讀書會」探索文學中言情與女性、鄉愁與詩歌、運動與民族，以及鬼怪與現實等議題；「文學在地走讀」將結合地方特色，從眷村文化到在地族群的發展與變遷。

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另針對創作者，則規畫「主題寫作工作坊」，提供創作交流的平台，幫助寫作者精進技巧；「文學營」則邀請到作家朱嘉漢擔任導師，透過宇文正、利格拉樂．阿女烏和鍾文音老師的密集課程，帶領學員感受文字的無限可能。詳細活動資訊可至「桃園鍾肇政文學獎」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tyliterature）查詢。

總獎金300萬元鍾肇政文學獎舉行徵件記者會，市長張善政宣布自即日起至8月11日止，受理各界投稿，種類涵蓋長篇小說等6大類。（記者謝武雄攝）

市長張善政致詞時表示，「桃園鍾肇政文學獎」今年仍維持長篇小說首獎兩名，每人各50萬元，持續為文壇發掘優秀作家，提供創作平台，以期延續台灣文學薪火，今年以「離散幾何」為主題，探討文學多重面向，透過文字連結不同的宇宙、組成完整的主題敘事；同時強調文學作品中可以觀測的理性思考與不可測的感性想像，涵蓋生命的瞬息萬變。

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