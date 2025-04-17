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台灣壓力「無所不在」？文化部政務次長１席話 說中此刻「集體焦慮」

2025/04/17 17:30

文化部政務次長李靜慧今日出席第19屆威尼斯建築雙年展台灣館行前記者會。（文化部提供）文化部政務次長李靜慧今日出席第19屆威尼斯建築雙年展台灣館行前記者會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第19屆威尼斯建築雙年展將於5月10日至11月23日在義大利威尼斯舉行，台灣館今年由國立台灣美術館主辦，由國立成功大學團隊策畫，以「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」為主題，將於普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。

今日（17）行前記者會上，文化部政務次長李靜慧表示，台灣在威尼斯建築雙年展雖不屬於國家館核心區，但擁有固定、被官方認可的平行展場「台灣館」，這樣的存在在國際策展脈絡中實屬珍貴，也是一種文化主體性的表現。

本屆策展以「【無】信仰」為主題，強調的不是「無」、「沒有」、也不是「Nothing」，而是一種無所不在的信仰狀態：台灣什麼都能反省、思考，也擅於在有限中創造彈性，並與世界對話。策展團隊將以此為起點，向國際社會展示台灣的文化特質與智慧。

參展作品之一《七股離漂》，由楊士楊士正建築師事務所打造。（國美館提供）參展作品之一《七股離漂》，由楊士楊士正建築師事務所打造。（國美館提供）

台灣長期處於自然災害與外部壓力交織之下，如地震、颱風、季風、黑潮等地理條件，加上近期中國關稅事件顯示的地緣政治變化，李靜慧指出：「壓力無所不在，全球化其實早已不存在」。在這種局勢下，建築與文化人要如何應對與回應，是本次展覽重要的提問與思考起點。

她強調，本屆台灣館不只是建築展覽，而是一次集結建築、電影與跨領域團隊的策展嘗試。除了文化部，也感謝外交部與駐義代表處支持，特別提及今年為「歐洲台灣文化年」，而本展也將做為該文化年活動項目之一，透過建築語言展現台灣文化在世界舞台上的多元溝通。

最後，李靜慧肯定策展團隊與國美館同仁的努力，強調每一次國際曝光都是「讓世界看到台灣」的珍貴機會。

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