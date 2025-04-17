6國藝評人齊聚台北！這場論壇將揭開「文化評論圈」的真相

來自東南亞6國藝評人將於4月19日參與「2025觀察者論壇」。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕來自東南亞6國11位藝評人於4月中旬訪台，將於4月19日參與由空總當代文化實驗場（C-Lab）主辦的「2025觀察者論壇」，並於訪台期間參與由兩廳院主辦的「TIFA Taiwan Week」各項節目活動。此次交流由文化部駐馬來西亞代表處文化組與新加坡非營利藝術組織ArtsEquator共同合作推動，期望透過藝評交流與論壇對話，加深對彼此藝文生態的認識，並建立更緊密的國際連結。

此次訪台的藝評人團隊來自馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、緬甸及泰國等6國，於TIFA期間觀賞約10場節目，事後亦將陸續發表藝評回饋。ArtsEquator執行董事Wahyuni Hadi與共同創辦人Kathy Rowland亦隨團來台。

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2025觀察者論壇於4月19日登場。（文化部提供）

觀察者論壇定於4月19日於C-Lab舉辦，分為兩場次。第1場「東南亞藝術與文化評論現況」，邀請馬來西亞舞蹈製作人Bilqis Hijjas、新加坡藝評人陳霖靈、菲律賓劇評人Pauline Miranda、印尼策展人Raka Ibrahim、緬甸記者Thu Myint Myat、泰國電影工作者Vorakorn‘Billy’Ruetaivanichkul等，分享各自國家藝評工作面對的挑戰與實踐經驗。

第2場則以「機構與平台的角色——台灣藝術暨文化評論生態觀察」為主題，由C-Lab Creators觀察團召集人王聖閎主持，集結國際劇評人協會台灣分會理事長于岱融、國藝會資源發展組總監秦雅君、中華民國藝評人協會理事長陳晞、台新文化藝術基金會展覽組組長暨ArtTalks主編葉人瑜、放映週報主編蔡曉松等台灣重要藝評與文化組織代表，探討台灣藝評體系中的資源挹注、媒體平台與創作回饋機制。

ArtsEquator創立於2016年，由馬國資深藝文工作者Kathy Rowland與財經媒體人Jenny Daneels共同創辦，以建構東南亞藝文評論資料庫、推動藝評人獎助計畫與藝術審查資料收集為主要工作。其影響力橫跨區域，亦積極倡議言論自由與藝評制度化，成為東南亞藝評生態的關鍵推手。

此次由文化部與ArtsEquator攜手推動的東南亞藝評人訪台計畫，除深化區域連結，也讓藝文評論成為文化外交的重要橋梁，為未來台灣與東南亞藝評網絡的持續對話奠定基礎。

論壇報名自開放即獲熱烈響應，2場次皆雖已額滿，活動當日將依現場情況開放候補入場。詳詢 Accupass 網頁（https://www.accupass.com/event/2503110503552528901040）。

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