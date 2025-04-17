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舞蹈展演平台嘉義新舞風轉型 4/20國際策展人與青年座談交流

2025/04/17 21:26

青年編舞家透過「嘉義新舞風」發表創作。（記者王善嬿攝）青年編舞家透過「嘉義新舞風」發表創作。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣表演藝術中心與雯翔舞團打造當代舞蹈創作平台「嘉義新舞風」，今年邁入第14年，整合資源轉型與國際連結，除跨嘉義、台北舉辦4場次劇場演出，20日中午12點在嘉縣表藝中心舉辦國際座談會，邀請澳洲、印尼、馬來西亞、新加坡4名藝術家、策展人與青年座談，激盪創作能量，免費報名參加，詳洽「嘉義新舞風」臉書

嘉義縣當代舞蹈創作平台「嘉義新舞風」邁入第14年，除劇場演出，今年還舉辦國際座談會、肢體開發工作坊等活動。（記者王善嬿攝）嘉義縣當代舞蹈創作平台「嘉義新舞風」邁入第14年，除劇場演出，今年還舉辦國際座談會、肢體開發工作坊等活動。（記者王善嬿攝）

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、雯翔舞團團長郭玉雯等人今天出席記者會為活動宣傳，徐佩鈴說，雯翔舞團連續18年獲嘉義縣傑出演藝團隊，期待今年將在地文化結合一鄉一故事，從嘉出發走向國際；2026台灣燈會在嘉義縣舉行，將邀請嘉縣藝術家及表演團隊參與展演，讓國內外遊客看到嘉義的藝術文化能量。

郭玉雯說，今年是嘉義新舞風轉型之年，邀請製作人葉紀紋做為國際發展顧問，演出方面規畫「熟成作品創作」、「發想創作」、「環境創作」，其中熟成作品創作的節目之一，是去年「搏筊」舞碼的加長版，此作品已獲韓國、香港邀演。

郭玉雯說，活動包括19、20日下午2點表藝中心劇場演出，19、20日下午4點40分戶外免費演出環境創作；5月17、18日台北萬座曉劇場演出。

郭玉雯表示，舞團還融合社區推廣舞蹈藝術經驗，將「嘉義限定環境創作」帶到嘉義鄉鎮演出，5月規畫11場次「青銀共融肢體開發工作坊」，讓青年藝術家帶領鄉親激發身體能量，將生命故事編創為舞蹈題材。

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