加薪不求人！徵件延長「郡役未來式」最高獎金１２萬 得獎就在百年古蹟展出

承億集團於2024年獲選為台中歷史建築「大屯郡役所」經營團隊，期待將藝術博覽會成功經驗帶到台中，未來也計劃引進複合書店咖啡廳、餐飲、藝術展覽等，為舊城區注入新活力。（承億集團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中歷史建築「大屯郡役所」即將迎來藝術新生命。由承藝術規劃舉辦的跨界藝術展「郡役未來式：藝術入口」，將於6月28日至8月3日登場，展覽主題以「跨域質變」為核心，串連當代藝術家與新銳創作者，透過多元媒材展開一場歷史空間與藝術能量交織的對話。

展覽地點「大屯郡役所」建於日治時期，為台中珍貴文化資產之一。此次展覽邀請5位藝術家，包含戴明德、蕭聖儒、陳郁璇、木白、THeresa H.等共同參與，同時開放給高中與大專院校在學生及應屆畢業生徵件參展。得獎作品將有機會與知名藝術家同場展出，並角逐六大獎項，總獎額25萬元。其中「狀元獎」獎金高達12萬元，另附承億酒店住宿券。

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承億集團進駐經營台中大屯郡役所，推出首屆「郡役未來式：藝術入口」跨界藝術活動展，即日起公開徵件。（承億集團提供）

承億集團表示，徵件計畫原訂於4月底截止，因投稿踴躍，已延長至5月10日23:59止。此次由5位評審組成審查團，包括內部與外聘專家學者，將於5月30日公告結果，並於6月27日舉行頒獎典禮。

「郡役未來式：藝術入口」試圖重新詮釋古蹟與藝術之間的共存可能。展覽作品涵蓋平面繪畫、立體雕塑與異材質創作，從經驗豐富的藝術家到初出茅廬的新銳創作者，皆以自身視角回應當代文化與生活觀察。免費開放民眾入場參觀。展覽與徵件細節詳詢承藝術 TAI Gallery官方臉書。

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