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新北濕地藝術季創作營4/30辦線上說明 入選可獲2.5萬元補助

2025/04/18 14:19

創作從認識新北市的人工濕地開始。（新北市高灘處提供）創作從認識新北市的人工濕地開始。（新北市高灘處提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處即將舉辦第6屆新北濕地藝術季，為讓藝術創作更加豐富精采，高灘理處延續去年培力計畫，召募熱愛自然、關注環境與具創作熱情的新生代藝術家加入「環境藝術創作營」，如獲選擔任2025新北濕地藝術季創作者，可獲得新台幣2萬5千元創作補助金，4月30日將舉辦線上說明會，民眾可上網報名參加。

「2025新北濕地藝術季」以「種籽之旅」為策展主題，從一顆種籽的視角出發，回顧藝術季的歷程，也展望濕地的未來。接續去年的培力計畫，邀請新生代藝術家親身走入新海人工濕地，透過五感體驗、環境走讀與跨領域對話，轉化所感所見為藝術創作。

根據街區地圖認識地方文史。（新北市高灘處提供）根據街區地圖認識地方文史。（新北市高灘處提供）

高灘處今年以雙策展人的形式，邀請永續管理與藝術背景專家吳思儒與李蕢至擔任策展人，從科學與藝術兩個領域出發，以人工濕地為連結，讓濕地環境藝術作為傳承，在「環境藝術創作營」過程中，期望透過新生代藝術家的視角探索在地議題，放大從濕地延伸出去的創作能量，為濕地播下未來的「種籽」，更為濕地帶來無限生機與活力。

凡報名參加「環境藝術創作營」如獲選擔任2025新北濕地藝術季創作者，可獲得新台幣2萬5千元創作補助金，支持創作過程中所需資源，4月30日線上說明會已開放報名（https://forms.gle/mLWaer15SMdwEvx46），歡迎踴躍報名，用藝術開啟對濕地的感知與對話，邀你一同種下理解自然的創作種籽，迎向濕地共生的未來。

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