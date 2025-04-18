瀨戶內藝術祭開展 王文志6次參展竹編巨蛋成地標

台灣藝術家王文志以最新竹編作品「擁抱小豆島」，第6次參展瀨戶內國際藝術祭。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／香川18日報導〕3年一次的日本瀨戶內國際藝術祭18日開幕，台灣藝術家王文志以最新竹編作品「擁抱小豆島」，第6次參展，運用4000根竹子打造仿如地球的竹編巨蛋，成為本次展覽最具代表性的作品之一，獲日媒ascii等評選為藝術祭必看作品。瀨戶內國際藝術祭春季展期至下月25日結束。

王文志竹編作品「擁抱小豆島」的竹編廊道。（記者林翠儀攝）

始於2010年的瀨戶內藝術祭，每3年舉行一次，今年為第6屆，展場遍布香川縣等瀨戶內海11個島嶼，從4月到11月分春夏秋3個展期、共107天，本屆有37國和地區，共218組藝術家參加，展示作品也是歷來最多的256件。由於今年適逢大阪世界博覽會開展，具有雙乘加效的集客作用，預估可吸引上百萬人入場。

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今天的開幕儀式在香川縣高松市舉行，主辦單位邀請香川縣知事池田豐人、藝術總監北川富朗、瑞典駐日大使Viktoria Li、大阪辦事處處長洪英傑及駐日台灣文化中心主任曾鈐龍等貴賓、各國使節及參展藝術家等600多人出席。

台灣藝術家王文志（中）6次參加瀨戶內國際藝術祭，台灣文化中心主任曾鈐龍（左）和駐大阪辦事處處長洪英傑（右）前來探班。（記者林翠儀攝）

王文志從2010年即受邀參展，今年第6次參展，已成了瀨戶內藝術祭的招牌藝術家，他的作品設於瀨戶內海的主展場小豆島。回顧15年來與小豆島居民的互動，王文志表示小豆島已成了他心目中的「第二故鄉」。由於竹編的作品並不耐久，基於安全考量，約1年半到2年時間就必須拆除，所以只要作品一拆除，當地居民就在敲碗等待王文志重返小豆島。

王文志竹編作品「擁抱小豆島」，內部立體的深凹地板，以竹編刻繪小豆島的地圖，民眾可體在竹床上仰望天空。（記者林翠儀攝）

瀨戶內藝術祭由日本王牌策展人北川富朗擔任藝術總監，北川策展的理念主要是希望透過藝術與社區的融合，促進地方文化的發展和旅遊業的振興。王文志的竹編作品很符合這種與地方居民、大自然共生的理念，使的竹子由當地志工先行砍伐準備，再由王文志帶領的台灣團隊和在地志工「小蝦隊」一起完成。

王文志竹編作品「擁抱小豆島」，內部立體的深凹地板，以竹編刻繪小豆島的地圖。（記者林翠儀攝）

今年的作品「擁抱小豆島」共使用了4000根竹子，主體的巨蛋空間直徑約15公尺，連結巨蛋的竹編廊道為歷來最長，王文志表示，這象徵了地球與宇宙母體的臍帶相連，也是人們內心與大自然的深刻連結，而「擁抱」，是一種溫度，也是一種無聲的對話。巨蛋內部立體的深凹地板，以竹編刻繪小豆島的地圖，王文志說這是他創作生涯最艱鉅的地板製作，但這是他對島嶼地景的深刻凝視與致敬。

北川在受訪時不斷地稱讚台灣的竹編名人，功夫非常了得。他還表示，王文志作品每次意象都不同，民眾喜歡在王文志作品中休息，享受仰望天空及大自然。日媒也陸續以瀨戶內國際藝術祭必看作品、代表瀨戶內國際藝術祭的作品介紹王文志作品，該世界看見台灣。

文化部長李遠表示，文化部駐外據點長期努力推動台灣藝術文化團隊參與各大國際藝術節。這次王文志的參展作品更是透過台日合作的方式製作，創作過程和期間和日本當地居民產生深厚情感，見證台日友情。今後也將持續努力把台灣的故事帶向國際，期待持續讓全世界看到台灣的文化故事和生命力。

駐日大使李逸洋表示，日台交流協會調查有高達76%台灣民眾表示日本為最喜歡的國家，為歷年最高。文化力是國家最重要的實力，文化是我們的根，也是台灣的靈魂，希望透過邀請台灣藝術家來日參與日本國際藝術活動，用文化做外交，讓日本民眾愛上台灣。駐日代表處會強力持續推動台日兩國文化交流。

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