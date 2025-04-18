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南台灣工藝大展開幕 李遠：文化從民間出發長出情感

2025/04/18 14:34

文化部長李遠表示，台灣文化由民間自己發展出來才是驕傲珍貴。（記者洪瑞琴攝）文化部長李遠表示，台灣文化由民間自己發展出來才是驕傲珍貴。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館70年慶舉辦「南台灣工藝大展」，今日開幕式，文化部長李遠致詞表示，文化不再是由上而下，而是從民間出發長出感情，相愛尊敬，與「中華文化」大不同，這才是「台灣文化」的驕傲！

今天台南生活美學館舉辦「南台灣工藝大展」，文化部長李遠（右5）與出席貴賓主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）今天台南生活美學館舉辦「南台灣工藝大展」，文化部長李遠（右5）與出席貴賓主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

李遠表示，以前台灣早期戒嚴時代，對於文化的看法是一種社會教育，就是管制人，你應該往哪邊走、你應該怎樣、文化應該怎樣，所以社教館要做什麼，在記憶中就是保密防諜，就是要抓匪諜。他並透露，以前早期拍電影是抓匪諜的，社教館目的是抓匪諜、管交通，還要管秩序，然後傳播一些文化。小時候去社教館參加作文比賽，就是忠孝、仁愛、信義、和平，灌輸一些由上而下的概念。

台南生活美學館「南台灣工藝大展」今天熱鬧開幕。（記者洪瑞琴攝）台南生活美學館「南台灣工藝大展」今天熱鬧開幕。（記者洪瑞琴攝）

李遠表示，後來台灣社會改變、戒嚴解除了，對文化的看法，已經不再是由上而下，所以就變成美學館，有社區營造等，然後就由下而上去民間尋找台灣真正的文化。這個觀念在他追尋台灣文化過程中，民間文化早就超越政府機關能夠指導的，文化不再應該是由上而下的指導。

李遠表示，這次大展如武林大會，高手雲集，幾乎就是整個台灣歷史縮影，開幕音樂演奏生日快樂歌各種變奏，很像文化。比如有人說中國大陸有中華文化多麼偉大，台灣只有台灣文化，好像很小，他並不這麼認為。

文化部長李遠（左3）與彩繪藝術家廖慶章（左2）合影。（記者洪瑞琴攝）文化部長李遠（左3）與彩繪藝術家廖慶章（左2）合影。（記者洪瑞琴攝）

李遠說，「什麼是中華文化，他從小長大過程，被課本上教的保密防諜、交通管制、忠孝仁愛信義和平」？這些東西沒有不對，可是一旦變成教化後，就變成非常空洞，變得空洞文化，這種文化還不如從台灣自己從民間自發，自己發出來的情感，相愛尊敬。就像剛才聽到音樂變奏，它原來是一個旋律，可是它可有各式變奏。

李遠說，台灣地理與歷史環境真的很珍貴，就像濁水溪以南跟濁水溪以北，就是不一樣變奏，他在拍電影的時候，一定要用華語配音，他就跟老闆講，濁水溪以南配台語票房會更好，老闆原本不信，後來勉強答應，好幾部影片，濁水溪以北配華語，濁水溪以南配台語，發現配台語後非常好，因為有6、7成的人分享台語，這種就是文化上的差異。

李遠分享自己小時候在台北萬華艋舺長大，整個都是廟宇，美學就是從這種地方一點點看出來，經過70年後，終於發現那才是最美麗的東西。他每個生命歷程受到台灣文化的影響，受到台灣文化最後產生獨特的美學、獨特的文化，以它為驕傲，所以更會推廣建構台灣文化主體性。

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