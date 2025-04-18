上萬名師生投入鄉土歌謠比賽 教育部7月辦聯合音樂會

全國師生鄉土歌謠比賽，今年共吸引全國271支隊伍、10952名師生參賽，圖為高雄市苓雅區四維國小合唱團表現優異。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕全國師生鄉土歌謠比賽，今年共吸引全國271支隊伍、10952名師生參賽，教育部今（18）日表示，全國師生鄉土歌謠比賽不僅是一場音樂競賽，更唱出土地的記憶，學子們以真摯動人的歌聲，扎根台灣多元文化，並激發更多年輕世代投入母語學習與音樂創作，為台灣的音樂傳承注入新活力，7月起亦請國立實驗合唱團舉辦4場次全國學生音樂比賽合唱類及全國師生鄉土歌謠比賽特優團隊聯合音樂會，讓民眾近距離感受母語歌謠的力量。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，賽事由國立台灣藝術教育館主辦，嘉義市政府承辦，期以合唱推廣本土語言與文化，展現台灣多元族群的音樂風貌，依語系分為「台灣台語」、「台灣客家語」、「台灣原住民族語言」及「東南亞語」類，並設有「國小組」、「國中組」、「高中職組」及「教師組」，參賽隊伍從國小學生至學校教職員，展現對鄉土歌謠的熱情與實力。

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彭寶樹表示，全國師生鄉土歌謠比賽自民國89年舉辦至今已25年，培養許多熱愛母語歌謠的學生與優秀的合唱團隊，提升師生對母語學習的興趣，更讓鄉土音樂成為文化傳承的重要橋梁，突顯台灣多元族群的融合特色。

桃園市中壢區中正國小合唱團指導老師林雅欣表示，以歌謠學習語言，有助於增進語感與記憶力，也能培養孩子對自身文化背景的認同感與自信心。小選手們穿著傳統服飾，自信地唱出耳熟能詳的客家童謠，讓觀眾感受到濃厚的客家風情，見證語言與文化的世代傳承。該校家長肯定孩子不只會唱客家歌曲，還會用客家語跟長輩聊天，感情更親近。

新北市樹林區麗林國小合唱團指揮老師孔怡珺表示，鄉土歌謠比賽讓學生們以歌聲、舞蹈及戲劇詮釋母語文化，在學習過程中展現真摯情感，讓人動容，鄉土歌謠的練習像是一趟心靈旅程，孩子們在排練中慢慢理解歌詞背後的文化與情感，不只是歌曲，更是與家人、與土地的連結。

高雄市苓雅區四維國小合唱團指揮老師黃瑋凌表示，帶領學生參加比賽是一段充滿挑戰與成長的旅程，學生們學習了發音與語調，更深入理解歌詞背後的文化意涵，並透過反覆練習與團隊合作，提升音樂表現力與自信心，令人感動。

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