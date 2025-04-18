台積心築藝術季登場 全台唯一「C-LAB穹頂劇場」移展清大

2025台積心築藝術季19日起登場，為期3個月，且有70場次的演出，而全台唯一移動式戶外沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」也移展到清大台積館前展演，節目精采可期。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕由台積電文教基金會主辦「2025台積心築藝術季」今天在清華大學台積館前大草坪的C-LAB穹頂劇場揭開序幕，今年以「A.I.-Art&I」為主題，首度與台灣當代文化實驗場及清大藝術文化總中心美術館合作，將内部直徑15公尺、高9公尺全台唯一移動式戶外沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」移展到清大台積館前，並有近60場次數位藝術影像作品輪番放映，且跨足新竹及台中和台南，將帶來70場結合音樂、戲曲、文學和舞蹈的藝術活動，將為新竹帶來新世代科技藝術的魅力。

2025台積心築藝術季19日起登場，為期3個月，且有70場次的演出，而全台唯一移動式戶外沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」也移展到清大台積館前展演，節目精采可期。（記者洪美秀攝）

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，台積心築藝術季迄今進入第22屆，每年都力圖求新求變，今年應運全球討論熱潮，以AI.作為主題，高科技的沉浸式體驗劇場，播放國内外數位創作者的優秀作品，希望透過這樣的結合，讓民眾對於科技藝術的喜愛，除科技藝術，今年藝術季也涵納古典及跨界的展演。

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台灣生活美學基金會董事長彭俊亨補充，座落在台北舊空軍總司令部的臺灣當代文化實驗場 C-LAB穹頂劇場移到新竹，將移動式沉浸劇場，搭配25.4聲道的環繞音場，提供數位藝術創作的場地，將安排播放9部影像作品及2部現場劇場演出，精采可期。

2025台積心築藝術季19日起登場，為期3個月，且有70場次的演出，而全台唯一移動式戶外沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」也移展到清大台積館前展演，節目精采可期。（記者洪美秀攝）

清大副校長張祥光也提到，清大期透過藝術行動，在校園中發芽、茁壯，激發更多產官學之間的跨領域的對話，讓文化的種子深植校園、永續發光。近期美術館、文物館、文學院將陸續完工啟用，期待在不久的未來，清大南校區將會成為一片人文薈萃。

2025台積心築藝術季19日起登場，為期3個月，且有70場次的演出，而全台唯一移動式戶外沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」也移展到清大台積館前展演，節目精采可期。（記者洪美秀攝）

台積心築藝術季從4月19日起到6月29日，為期3個月，將跨新竹及台中和台南，有70場演出，包括雲門舞集及艸雨田的舞蹈表演，還有大提琴巨星卡普松和新世紀浮世繪及鋼琴巨星趙成珍的音樂演出。戲曲部份則有國光劇團的王熙鳳大鬧寧國府青春版及台北木偶劇團的水鬼請戲，更有文學家簡媜帶大家漫遊古典森林之旅，相關活動內容、時間場次、地點及購索票資訊可洽網址www.tsmc-foundation.org/art-festival。

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