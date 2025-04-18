當「演算法」成為「總編輯」！80％台灣人只看「自己想看的新聞」

2024台灣網路調查報告顯示，逾七成民眾認為公共議題留言受到特定組織操控。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕面對社群演算法主導下的資訊環境，還有誰在思考新聞的「公信力」？由蕭同茲先生文化基金會製作的紀錄片《星星之火4：突破同溫層》，今（18）日在台北舉辦首映會，延續《星星之火》系列關注新聞與社會結構，此集首次將視角由新聞人轉向閱聽人，直指同溫層現象如何影響個人認知與公共對話的可能。根據路透社2024數據，台灣約80%民眾透過網路獲取新聞，卻僅有11%點擊至新聞官網，顯示社群平台已取代總編輯成為多數人的「新聞守門人」。

紀錄片《星星之火4》，突顯社群時代「資訊泡泡｣如何形塑。（記者董柏廷攝）

蕭同茲基金會董事張瑞玲於首映會指出，社群平台打造的資訊泡泡讓每個人都活在「自己想聽、自己喜歡」的世界中，媒體過去仰賴的「公信力」與「影響力」正在被蠶食。當大家都習慣活在熟悉意見中，假訊息更容易傳播，民主社會也面臨更深的撕裂與失語。

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新聞不再由新聞人決定，而是被每次滑動手機時的演算法推送所主導。（記者董柏廷攝）

紀錄片訪談《報導者》營運長李雪莉，她直言：「我們愈來愈習慣用情緒來帶領決策，去找有利於我們立場的證據，再妖魔化對方。」《自由時報》編政組主任蘇宇暉則指出，資訊排他、情緒激化與假訊息的無意識擴散，是目前同溫層生態中最大的警訊。

《星星之火4》也訪談多位科技、媒體與文化意見領袖，包括王思捷、吳琬瑜、李雪莉、徐秋華、Glen Weyl、陳順孝、郭崇倫、楊照、楊立偉、簡信昌與蘇宇暉等。片中並非鼓吹消滅同溫層，而是邀請觀眾思考：當同溫層已是人性本能，是否能讓它成為一種可以流動、共振與交流的空間？《星星之火4》不只談媒體，也回到個人如何面對資訊選擇的「習慣」。在資訊汙染與過度演算法之間，如何重新練習傾聽他人，是每個人都該練習的事。全片長約20分鐘，現已於基金會官網與YouTumbe頻道同步上線（https://www.hsiaotungtzu.org/news.html）。

首映會現場合影，包括多位媒體與文化界代表，共同關注新聞網路平台時代，媒體公信力的議題。（蕭同茲先生文化基金會提供）

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