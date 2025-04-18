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樂音飄揚菊島 台灣「快閃」團絡繹不絕抵澎

2025/04/18 17:41

湖西國中與大明國小，展開管弦樂音樂交流。（記者劉禹慶攝）湖西國中與大明國小，展開管弦樂音樂交流。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼昨（17）日台中市大甲區東明國小，展開跨海畢業戶外教學之旅，與馬公國小音樂班一同至澎湖縣政府中庭快閃演出，以弦樂器演奏多首輕快民謠後；今（18）日又有一樣來自台中大雅大明國小與澎湖縣湖西國中的管樂邂逅，並前往國定古蹟澎湖開台天后宮演出，蔚為風潮。

台中大明國小師生及家長45人，由主任陳志豪、組長林宏時、廖俞蓉、張庭榕老師、姚政龍老師領軍，今日跨海抵澎，展開為期3天2夜澎湖之旅。首站抵達湖西國中，進行跨海管樂交流。雙方交流儀式中，湖西國中準備了具有澎湖風情的紀念品－「貝殼吹笛」，象徵吹響勝利的號角，祝福管樂同好，用生命吹奏出美妙的人生樂章。

台中大明國小管弦樂團，快閃至澎湖開台天后宮演出。（記者劉禹慶攝）台中大明國小管弦樂團，快閃至澎湖開台天后宮演出。（記者劉禹慶攝）

節目中大明國小及湖西國中，分別演奏2首樂曲，壓軸則是2校大合奏演出時下流行樂曲「APT」、「星期五晚上」，搭配活力的學生舞蹈呈現，現場氣氛high到最高點，現場聆聽的湖西國中師生與家長都欲罷不能，也共同見證了一場友誼與愛樂的音樂盛會，隨後轉戰澎湖開台天后宮快閃演出，贏得信徒及遊客一致鼓掌。

大明國小管樂團成立於2001年10月，在歷任校長耕耘及現任鮑瑤鋒校長支持下，管樂團發展綿延不輟。擁有最強而有力的管樂團家長後援會，在歷任後援會會長領導下，樂團推動流暢無阻；在校內外老師們通力合作下，目前有3團，歷年來多次榮獲全國學生音樂比賽管樂合奏的佳績。

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