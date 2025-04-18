有人背稻草、有人擁小孩、有人對鏡頭一語不發！這套攝影書打開「沒看見的台灣」

許蒼澤、蔡明德、章光和攝影專書同步發行，橫跨時代、社會與科技等視角，記錄變動中的台灣。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦、國家攝影文化中心編製的「台灣攝影家」系列叢書迎來第8輯，全新推出許蒼澤、蔡明德、章光和3位攝影家的個人專書，從庶民日常、社會運動到數位美學，勾勒出台灣攝影半世紀的光影記憶。

文化部政務次長李靜慧指出，該系列自2017年起已累積出版33冊，本輯透過深度採訪、影像編年與研究論述，重建攝影家們的美學脈絡與文化語境。「許蒼澤像是用相機寫日記，拍出鄉村日常的情感與質地；蔡明德長年投入街頭紀實，用鏡頭參與公共對話；章光和則打破暗房技術，實踐當代影像跨域創作。」

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攝影家許蒼澤家屬許正園（左起）、國立台灣美術館長陳貺怡、文化部政務次長李靜慧、攝影家蔡明德、攝影家章光和共同於《臺灣攝影家》系列叢書第8輯新書發表會啟動儀式合影。（文化部提供）

3位攝影家分別代表著不同世代與路線：許蒼澤忠實記錄南部農村的汗水與陽光，照片裡的車輪、稻草與人們的手腳都充滿韌性與呼吸；蔡明德的黑白鏡頭揭示戒嚴時期與街頭抗爭，勾勒社會真實；而章光和則跨足影像後製與數位藝術，其攝影作品帶有濃厚的實驗性與哲思，讓植物、光影與圖層重組成幻覺般的自然視界。

國美館長陳貺怡表示，這一輯的攝影家題材涵蓋地方、社運與當代科技美學，呈現出「不只有風景」的台灣影像史。《台灣攝影家》系列旨在長期推進攝影藝術史的整理與知識論述建構，透過具代表性的個體，推動更立體的視覺文化記憶。詳詢國美館與國家攝影文化中心官網。

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