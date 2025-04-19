弦外之音？藝術學者蕭瓊瑞：尋找台灣的生命力才有台灣土地意識

台南生活美學館「南台灣工藝大展」昨日開幕，策展人蕭瓊瑞現場導覽。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南生活美學館70年館慶舉辦「南台灣工藝大展」，擔任策展人的成大歷史系名譽教授蕭瓊瑞致詞強調尋找台灣的生命力才有台灣土地意識，並提到歷史變遷下，「我們都是台灣人」，不要再講什麼中配外配，「配到最後就沒有人幫你拿槍打共匪」這將是台灣的悲哀！

昨日文化部長李遠致詞分享生命歷程與美學館轉型功能，蕭瓊瑞亦有感而發。他表示，當年李遠部長在拍電影尋找台灣生命力，還有齊柏林先生讓我們看見了台灣的美麗與哀愁，都令人深思啟發尋找台灣的生命力才有台灣土地意識，我們要愛惜的第1個是土地。

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蕭瓊瑞提到美學館長黃瓊瑩找他詢問70年館慶要辦什麼好，他認為生活美學除了不再是交通安全、漫畫比賽、保密防諜，但是不代表這個不重要了，已經有基礎了，「不過現在看起來，保密防諜還是很重要」。

蕭瓊瑞說起「台南400」（1624年荷蘭人建熱蘭遮城）歷史，但在這之前澎湖、金門都比台南及台灣（大員）更早，甚至台灣還屬於澎湖，原住民族更是有多個族群，「不過因為歷史的變遷，讓我們今天都是台灣人」。

蕭瓊瑞說，不要再講什麼本省人、外省人，什麼中配、外配，「配配配，配到最後，就沒有人幫你拿槍打共匪，這將會是台灣的悲劇」，台灣不分族群，到最後就是要一個土地的認同，民間的力量永遠大於國家政府的力量，台灣能夠偉大就是堅實的民問力量，也是這次大展不分族群展現美學創作的重要意義。

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