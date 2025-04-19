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錯視藝術超殺！這顆「數位太陽」網美搶拍中 雨天也不下線

2025/04/19 10:00

〈陽顏 SUN HUE〉透過錯視手法構築數位太陽，呈現不同時段的色彩與情緒變化。（Taipei Lumitree提供）〈陽顏 SUN HUE〉透過錯視手法構築數位太陽，呈現不同時段的色彩與情緒變化。（Taipei Lumitree提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕心情最近有點灰？來這裡曬一場不會下線的太陽。台北街頭近日出現一顆巨大的「數位太陽」，讓不少路人紛紛駐足拍照打卡。

漸層視覺藝術家DAMONXART（謝鎮璘）的最新光影裝置〈陽顏 SUN HUE〉以數位藝術手法打造一顆「永不日落的數位太陽」，成為都市中令人驚豔的藝術奇景。

〈陽顏 SUN HUE〉打破光影與建築的界線，營造宛如永晝的都市景觀。（Taipei Lumitree提供）〈陽顏 SUN HUE〉打破光影與建築的界線，營造宛如永晝的都市景觀。（Taipei Lumitree提供）

〈陽顏 SUN HUE〉以「台北的永晝」為概念，重構太陽在日常中從晨光、烈陽到餘暉的色彩節奏，透過錯視手法營造「光影穿透建築」的沉浸感。觀眾只要站在特定角度，就能在柱面與牆面看見圓形太陽緩慢移動與變幻。透過時間變化與光影設計交織，從晨曦微光、正午烈陽到夕陽餘暉，展現一天之中三段不同的太陽色階，並營造出獨特的錯視感受。作品不僅呈現視覺張力，也呼應城市中對「光」的深層渴望與療癒力量。

除了視覺衝擊外，〈陽顏 SUN HUE〉更像一場介入城市節奏的光療練習。現代人面對日夜不分的工作、天氣變化與高壓生活，這顆不分晝夜的數位太陽，像是替城市人的壓力打了柔光，也讓「梅雨季的太陽」成為現實。

民眾於「敦南之森 Taipei Lumitree」觀看 DAMONXART 光影作品〈陽顏 SUN HUE〉。（Taipei Lumitree提供）民眾於「敦南之森 Taipei Lumitree」觀看 DAMONXART 光影作品〈陽顏 SUN HUE〉。（Taipei Lumitree提供）

藝術家 DAMONXART 擅長以幾何圖形與數位語彙創造帶有心理空間感的光影場域，本次作品延續其標誌性的色彩語法，並從日常觀察台北天空色調出發，捕捉城市節奏與光的情緒波動。為呈現「完美圓形」的太陽錯視感，團隊在現場特別標示最佳觀賞點，讓民眾可以捕捉最夢幻的構圖角度。

〈陽顏 SUN HUE〉設於「敦南之森 Taipei Lumitree 」戶外 LED 光廊，即日起至 5 月 15 日，每天早上8點至晚間9點，於整點開始播放，每15分鐘輪播一次。

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