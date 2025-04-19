2025漁光島生活節 「島風喵喵轉」啟動旗幟藝術計畫

億載國小漁光分校學生共創「漁光島生活節」藝術旗幟。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025「漁光島生活節」結合生活、藝術、市集，延續「進島儀式感」的策展精神，啟動《島風喵喵轉》旗幟藝術計畫，將於漁光大橋打造象徵性藝術裝置漁光島旗，為進入島嶼的旅程揭開序章。

《巷仔Niau裝置藝術》以「貓」作為創作主體。（南市文化局提供）。

「島風喵喵轉」旗幟藝術計畫由九號萬士達公司、禹禹藝術工作室與億載國小漁光分校合作共創具地方特色的藝術旗幟計畫，為通往漁光島的橋樑注入藝術氣息。

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「漁光島生活節」前奏曲結合藝術教育。（南市文化局提供）

這次計畫呼應生活節系列活動《巷仔Niau裝置藝術》以「貓」作為創作主體，旗幟面結合台南的自然、生態與人文景觀元素，設置共70面大型旗幟於漁光大橋，轉化為1座象徵進入島嶼心靈空間的藝術門戶。而特別設計的「島風喵喵轉」工作坊，更讓在地小學生親手創作旗幟，讓日常成為藝術，創作融入生活。

南市文化局表示，結合藝術教育與在地連結的創意計畫，在企業與藝術合作下，「島風喵喵轉」不僅是一場視覺饗宴，更是屬於漁光島的溫柔儀式與共同記憶。

2025漁光島生活節將於5月3日至5月11日溫暖登場，邀請民眾一同登島放鬆、感受藝術與自然的交織。今年規劃「光岸音樂祭」、「鯤森市集」、「島民市集」3大主軸活動，打造專屬海島的創意生活盛宴。

展期適逢母親節，特別規劃「放空聲活日」，以漁光島得天獨厚的自然景緻為背景，推出身心靈療癒體驗、森林主題放空市集、女性主題講座、創意放空比賽、巷仔Niau尋寶遊戲及林中餐宴等，讓參與者在海風輕拂與森林包圍中，徹底放空、放鬆。

另有「巷仔Niau × 漁光島森林」，延續文博會火紅IP巷仔Niau，帶貓進島在森林步道中展開躲貓貓互動遊戲，邀請大家走進林間，聆聽生活的另一種節奏。

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