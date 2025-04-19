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回應敲破碗！府城建城300年《如果我是知縣》推出8組文創品

2025/04/19 15:14

張鎧臣將作品《如果我是知縣》轉化成黑、白2款帆布袋，另有3色T恤。（張鎧臣提供）張鎧臣將作品《如果我是知縣》轉化成黑、白2款帆布袋，另有3色T恤。（張鎧臣提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕文史工作者張鎧臣以府城古地圖為底，融合現代版200餘處地標，創作出2025年版台灣府城池圖《如果我是知縣》，引發熱議。現在他更回應民眾敲碗推出8組文創品。

張鎧臣將作品《如果我是知縣》製成A3大海報，及府城兩讀胸針等8項文創品。（張鎧臣提供）張鎧臣將作品《如果我是知縣》製成A3大海報，及府城兩讀胸針等8項文創品。（張鎧臣提供）

《如果我是知縣》一問世驚豔大眾！張鎧臣以1807年《續修臺灣縣志》內附的城池圖為底，標示出現今城內200餘處地標，包括新光三越、美術館、城隍廟、全美戲院、地方法院、大潤發等現代化建築躍上古城池圖，宛如穿越時空，別有一番風味！

張鎧臣將作品《如果我是知縣》轉化成文創商品，圖為資料夾。（張鎧臣提供）張鎧臣將作品《如果我是知縣》轉化成文創商品，圖為資料夾。（張鎧臣提供）

張鎧臣不僅架設網站介紹府城建城300年，更回應民眾敲碗推出8組文創品，供民眾收藏，包括海報、2色帆布袋、3色T恤、4款資料夾、府城兩讀胸針與鑰匙圈、築字明信片與磁鐵，另附摺頁。

張鎧臣說，新版台灣府城池圖《如果我是知縣》，標示4大門、4小門以及城外兌悅門位置，不同的是，小西門遺構已遷移至成功大學、原小東門位置旁，與原城池圖有所不同。希望民眾能透過此圖以不同角度認識府城古今的面貌，帶民眾以趣味方式穿越歷史，深度了解府城建城300年。

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