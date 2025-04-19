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「新北市紀錄片獎」選拔13部優選作品 前3名10月揭曉

2025/04/19 16:39

「新北市紀錄片獎」選拔13部優選作品，副市長朱惕之（中）與優選紀錄片團隊合影。（記者陳奕劭攝）「新北市紀錄片獎」選拔13部優選作品，副市長朱惕之（中）與優選紀錄片團隊合影。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市紀錄片獎」今（19）日選拔出12部新北市紀錄片獎優選與1部齊柏林環境紀錄獎名額，優選影片可獲得35萬元拍攝基金，版權屬於創作者所有，今年10月預計舉行頒獎典禮，將公布前3名與評審團特別獎。詳情至官網，或臉書「感動，無所不在！」查詢。

副市長朱惕之表示，「新北市紀錄片獎」邁向第15年，是台灣紀錄片界的重要獎項，感謝參賽團隊參與評選，用影片、文字、言語讓新北市被看見，市府會結合多方資源，規劃多元的系列活動與影展，讓更多人看見城市故事與影像力量。

「新北市紀錄片獎」選拔出12部新北市紀錄片獎優選與1部齊柏林環境紀錄獎名額，優選影片可獲得35萬元拍攝基金。（記者陳奕劭攝）「新北市紀錄片獎」選拔出12部新北市紀錄片獎優選與1部齊柏林環境紀錄獎名額，優選影片可獲得35萬元拍攝基金。（記者陳奕劭攝）

導演、評審團代表蕭菊貞指出，今年的作品主題非常出色，小至個人認同、對家族的追尋，大到對不同面向社會經濟的探討、國族議題，評審討論過程相當激烈，很開心看見13組非常優秀的作品出現，相信大家都會努力完成。

市府新聞局長李利貞說，「2025新北市紀錄片獎」頒獎典禮將於10月下旬舉行，將公布前3名與「評審團特別獎」，可分別獲得獎金10萬元、8萬元、6萬元與3萬元，「新北天際影展」將於5月份舉行，繼續以影像記錄城市。

新聞局補充，今年度優選作品預計於9月完成製作，10月下旬舉行首映，新聞局也會在製作期間辦理監製工作坊，由專業人士提供指導建議，更鼓勵優選團隊爭取更多拍攝資源與國際曝光。

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