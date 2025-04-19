台灣戲曲學院68歲 用AI開啟傳統戲曲與科技融合的新章

國立台灣戲曲學院今日舉辦68週年校慶，戶外迎賓表演吸睛。（台灣戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕位於台北市的國立台灣戲曲學院，今（19）日慶祝68週年生日，校長李揚攜手高雄市中華藝校代理校長盧昰余，簽訂人才培育合作備忘錄，一南一北共同培育表演藝術人才，李揚表示，將應用AI開啟傳統戲曲與科技融合的新篇章。京劇名伶王海波、藝師曹復永等人出席同賀，學校還請出胖卡餐車兼招生。

李揚表示，台灣戲曲學院是全國唯一致力於一貫制戲曲人才養成的學校，著重傳承與創新，培育戲劇人才廣為社會所用，學生在各項校外競賽中表現優異，學校亦積極推動藝術與科技跨域學習，持續推動國際交換學習交流。

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國立台灣戲曲學院校長李揚（左）與高雄市中華藝校代理校長盧昰余（右）簽署共同培育人才合作備忘錄。（台灣戲曲學院提供）

總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德出席校慶，還清唱生日快樂歌，他肯定李揚帶領戲曲學院創新，以及為戲曲傳承、提升質感的努力，為台灣戲曲創下新的格局，並鼓勵大家珍惜及多傳播戲曲文化，將戲曲精神延續下去。

台北市副市長林奕華也出席肯定復興京劇團及台灣特技團的精湛演出，她表示，台北市政府保生文化季、客委會收冬戲、無形文化資產保護計畫等均與戲曲學院合作，肯定學校對表演藝術人才培育的努力，允諾台北市政府會當學校的後盾。京劇名伶王海波、藝師曹復永、立委李彥秀、市議員李明賢、吳世正、王孝維、闕枚莎、陳宥丞等人均到場祝賀。

盧昰余則指出，該校是南台灣唯一藝術群學校，與戲曲學院建立兩校策略聯盟，落實大手牽小手資源交流活化藝術教育，相信能穩定提供學生更多優質的教育資源。

校慶活動以精采的戶外迎賓拉開序幕，戲曲音樂演奏、小丑踩高蹺、人偶娃娃、舞獅及京劇、歌仔戲、客家戲學系學生扮相演出，堪稱戲曲嘉年華。復興京劇團演出《蛇舞翔韻》演繹《白蛇傳》情愛，台灣特技團「寶島曼波」結合雜耍、足技轉毯、唯美軟功加酷炫高拐子倒立，以及精采的呼拉圈等技藝，令人目不暇給。

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