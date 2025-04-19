世界閱讀日展現逆勢行動力 文化部長李遠：預算雖刪、文化不減

一連9天的「2025世界閱讀日－『閱讀．腦內飛』」活動，今（19）日由文化部長李遠（左4）、漫畫家阮光民（右4）等貴賓一同揭開活動序幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年世界閱讀日系列活動於今（19）日正式啟動，文化部長李遠出席在台灣當代文化實驗場C-Lab舉行的「閱讀．腦內飛」開幕記者會。他以沙啞的聲音展現堅定語氣，發表致詞時指出即使今年文化部預算遭大幅刪減，文化推動工作絕不因此停擺，反而要「逆勢操作」，展現文化部不向困難低頭的行動力。

李遠表示，自今年初至今，儘管已有三分之一的年度過去，文化部持續推動各項閱讀與出版活動，不僅沒有減少，甚至擴大辦理。他以自身投入台北國際書展為例，雖然宣傳預算被刪至「一毛不剩」，他仍每天親自於社群撰文推薦書籍，號召總統、院長等人參與，共同為書展帶動熱度，並成功讓參展出版社銷售亮眼、人氣不減。

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「對於出版、文化產業，我希望未來是一邊培育、一邊開拓市場」李遠說，他自己作為一個創作者，從以前到現在，寫書、賣書、買書、看書，這4件事都是人生中最快樂的事。「現在是我最快樂的時候，我告訴自己，不能因為預算被刪，什麼都沒有做，我會大量地做，希望大家支持我」。

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