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逆勢推動出版與閱讀 文化部長李遠盼以「4金獎」打造創作新引擎

2025/04/19 17:01

文化部長李遠今日出席「2025世界閱讀日－『閱讀．腦內飛』」活動開幕記者會。（文化部提供）文化部長李遠今日出席「2025世界閱讀日－『閱讀．腦內飛』」活動開幕記者會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025世界閱讀日系列活動今（19）日揭幕，文化部長李遠出席開幕記者會時強調，儘管文化部自今年初遭遇預算刪減，他仍堅持「不能因為預算被刪就什麼都不做」，展現對閱讀與出版產業的支持與承諾。

李遠回顧，今年初舉辦的台北國際書展即在「零媒體宣傳預算」情況下成功舉辦，不僅出版社銷售成績亮眼，他更親自每天撰寫社群貼文共12篇，推薦總統與行政院長的書單，為書展引起廣大關注。他指出，書展結束後，庄頭書市接力全台巡迴，讓閱讀深入更多鄉鎮。今年9月，文化部更將首度在台中舉辦「台灣國際兒少書展」，未來將每年輪流於不同縣市推動，強化區域閱讀動能。

在出版人才培育上，李遠表示，去年推出的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」已選出30位新秀，每人將獲得1年期集訓與支持，期盼作品最終能邁向國際市場。他也預告，文化部正積極爭取預算，盼於明年設立出版界新獎項「金繪獎」，與原有的金鼎獎、金典獎、金漫獎並列，形成「四金獎項」完整架構。

除了延續書展熱潮，他也宣布將於今年9月將在台中辦理全台首屆「台灣國際兒少書展」，補齊兒童出版在展會中的位置。他進一步透露，文化部積極規劃「金繪獎」的設立，並盼望與現有「金鼎獎」、「金典獎」、「金漫獎」形成文化界的「四金」。李遠期盼未來得獎者可申請「下一本作品」的創作補助，每案可望獲得60萬元，鼓勵優秀創作者持續產出新作。

李遠強調，文化政策不只是獎勵，而是要從培育到銷售全方位支持，留住創作者，讓作品被世界看見，「寫書、賣書、買書、看書，是我人生中最快樂的事」，自己也是創作者出身，更能理解創作與出版者的艱辛與熱情，「現在是我最快樂的時候，我會大量地做，也希望大家支持我」。

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