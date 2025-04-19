印度文化節20日開跑！從市集到古典舞劇 邀民眾體驗印度風情

舞者身穿傳統印度服飾在台北街頭翩然起舞，展現印度文化的繽紛與熱情。圖為「2024印度文化節」現場。（台北印度愛樂中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北印度愛樂中心主辦的「2025印度文化節」系列活動，將於4月20日至4月27日在台北市與新北市多個場館登場，透過音樂、舞蹈、市集、美食、研討會等多元形式，帶來豐富的印度文化體驗。活動由印度台北協會、文化部與新北市政府共同支持，適逢印度台北協會成立30週年，更邀請多位印度藝術大師來台獻藝，展現印度文化的深度與魅力。

文化節首場活動將於4月20日假新北市汐止夢想社區文教發展基金會揭開序幕。現場設有印度市集，提供道地印度美食、紗麗試穿、Henna手繪體驗、瑜伽工作坊與阿育吠陀療法導覽，並安排印度傳統音樂與舞蹈演出，帶來五感合一的文化饗宴。

請繼續往下閱讀...

印度文化節活動現場吸引眾多民眾參與，從舞蹈、音樂到市集體驗，讓民眾一探印度文化的多元魅力與深厚底蘊。圖為「2024印度文化節」現場。（台北印度愛樂中心提供）

第二場活動「國際印度大師表演」將於4月23日於新莊文化藝術中心舉行。屆時將有多位印度知名舞蹈藝術家演出，包括Kalamandalam Shiju Kumar展演印度傳統戲劇舞蹈「卡達卡里（Kathakali）」，以及Dr. Gayathri演出的摩希尼亞坦（Mohiniyattam）古典舞蹈。此外，也將呈現酷奇普地舞、奥迪西舞、卡薩克舞及寶萊塢舞蹈，免費入場，向觀眾完整展現印度表演藝術的多樣性與感染力。

緊接著，4月26日至27日，將於台北市立圖書館總館舉辦「印度表演藝術國際研討會」，邀集印度與台灣的表演藝術家展開跨國對話。會中將深入探討印度音樂、舞蹈與瑜伽等藝術形式的歷史、實踐與文化意涵，打造一個深具交流價值的文化平台，活動免費參與，須事先報名。

壓軸登場的則是4月27日舉行的「國際印度大師戲劇舞蹈滙演」，同樣於台北市立圖書館總館舉行，邀請重量級印度舞蹈與戲劇大師共襄盛舉，為本屆文化節畫下完美句點。

「2025印度文化節」不僅是一次多面向的文化展示，更是一場心靈的旅程。從印度傳統到當代表演，從知識交流到身體體驗，活動全面開放民眾免費參與，誠摯邀請有興趣的讀者深入感受印度文化的獨特底蘊與國際情誼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法